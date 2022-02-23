JTI العالمية وللسنة الثامنة على التوالي ضمن النخبة “لأفضل بيئة عمل” على المستوى العالمي

اعتمد معهد Top Employers Institute – الجهة الكبرى عالمياً المعتمدة في تصنيف أداء المنشآت – شركة JTI العالمية كواحدة من ضمن أكبر 11 منشأة تحمل لقب “Global Top Employers” للعام الثامن على التوالي، وذلك تقديراً لالتزام الشركة المستمر ونهجها المبتكر في تحقيق المساواة والرفاهية لموظفيها.

وفي ذات السياق؛ تم اعتماد JTI لمدة 3 سنوات متتالية في المناطق الست التي تعمل خلالها وهي: أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بعد أن أضافت الشركة دولتين إضافيتين إلى قائمة الجوائز الخاصة بها لتصل إلى 66 دولة حول العالم ومن ضمنها JTI الأردن.

وفي تعليقه، قال السيد “ديفيد بلينك” الرئيس التنفيذي لمعهد Top Employers Institute: “يسعدنا أن JTI احتفظت بمكانتها ضمن النخبة العالمية لأفضل أصحاب عمل، ويحق لهم أن يفخروا بمكانتهم كرائد عالمي في تطبيق أفضل ممارسات الأفراد والالتزام المستمر الذي يظهرونه لتحسين رفاهية جميع موظفيهم في جميع أنحاء العالم.” وأشار إلى أن نجاح JTI الأخير في الحصول على الشهادة كأفضل صاحب عمل عالمي رائد في تطبيق المساواة، هو معيار يجب محاكاته لتلك الشركات التي ترغب في أن تصبح من كبار أصحاب العمل أيضاً.

وبدوره، صرح السيد “آندي ستيفنز” مدير عام JTI الأردن وفلسطين: “يشرفنا هذا الإعلان الذي نعتبره إنجازاً جديداً نضيفه لقائمتنا المطولة في هذا المجال لـ JTI العالمية والأردن بطبيعة الحال، إن موظفينا هم الأولوية، ويأتون في صميم كل ما نقوم به، وهذا هو الحافز الأساسي للسعي نحو توفير أفضل بيئة عمل لهم. وقد تميزت JTI الأردن هذا العام في التركيز على مجالات الرفاهية والتنوع والشمولية والمكافآت، بالإضافة إلى الاستراتيجية العامة للأفراد.” وأضاف: “نعتبر في JTI الأردن توفير فرص النمو وخلق أفضل بيئة وظروف للعمل، من أولى أولولياتنا، وذلك ينطبق على الــ 40 ألف زميلاً حول العالم وسنستمر في ذلك دون توقف.”

فقد وضعت الشركة – بجميع فروعها حول العالم – لنفسها أهدافًا طموحة للسنوات القادمة لإفادة المواهب الحالية والمستقبلية ودعمها والتفاعل معها، وستستمر في التركيز على رفاهية الموظفين من خلال تكييف بيئة عمل الشركة وتحسينها، سواء على المستوى العملي في المكاتب وصولاً إلى المستوى الشخصي في المنزل، وسيتمكن الموظفون الحاليون من الوصول إلى العديد من مبادرات بناء الفريق عن بُعد، مع التركيز على التوازن الصحي بين العمل والحياة والتنمية الشخصية.

وتطبيقاً لذات النهج؛ ستتم دعوة الموظفين المحتملين في المستقبل للمشاركة في تحدي Make It Bright الذي تنظمه JTI ، حيث يتنافس الطلاب من جميع أنحاء العالم للحصول على دورات تدريبية عالمية مدفوعة الأجر، والتي يمكن أن تصل بهم إلى مناصب دائمة في الشركة، مما يعمل على تعزيز مكانة JTI كأفضل صاحب عمل على المستوى العالمي.

يشار إلى أن معهد Top Employers هو الجهة العالمية الكبرى المخولة بتقييم المنشآت في مجال ممارسات الأفراد، وقد أشاد المعهد هذا العام على وجه الخصوص بـ JTI في مجال تضمين تكافؤ الفرص والأجور المتساوية في جميع أنحاء الشركة، والتي اعترفت بها EY في نوفمبر 2021، لدى فوز JTI بأحد معايير المساواة العالمية الأولى في قائمة شهادات (GES) والتزامها برفاهية الموظفين من خلال المبادرات الرائدة عالمياً، مثل إجراءات العمل المرنة وسياستها العالمية التقدمية للإجازات الأسرية والتي تم طرحها في عام 2021، إلى جانب برنامج معاً لتمكين المرأة والعديد من المبادرات والبرامج الأخرى.