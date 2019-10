“Kegs-House of Ale” توفر خدماتها بـ”قرية المرسى” في “أيلة”

العقبة- وقعت “أيلة”، مؤخراً، اتفاقية مع شركة نجم الكون لإدارة المطاعم صاحبة العلامة التجارية المميزة Kegs- House of Ale لتوفير خدماتها ومنتجاتها في منطقة التجزئة ضمن قرية المرسى.

وبموجب اتفاقية الخدمات التأجيرية، توفر Kegs – House of Ale قائمة واسعة من خدماتها ومنتجاتها والتي تواكب روح العصر وتتميز بحداثتها ومراعاتها لأعلى معايير الجودة. وتتميز شركة نجم الكون لإدارة المطاعم عبر علامتها التجارية Kegs- House of Ale بتشكيلة وافرة من المنتجات في مطعم سياحي بطابع انجليزي عريق ومصنف ضمن فئة الـ4 نجوم يقدم مأكولات غربية وعالمية واسعة الانتشار، فضلاً عن أصناف المشروبات والعصائر بأنواعها كافة، بالتناغم مع برنامج ترفيهي منوع من فرق موسيقية ومنسق الأغاني. ويؤكد حضور Kegs- House of Ale لتقديم خدماته ضمن منطقة التجزئة في “أيلة” حرصها على توفير تشكيلة متنوعة الخيارات أمام مرتاديها تحقق لهم تطلعاتهم وتساير توجهاتهم المتنامية. كما وتعكس اتفاقية الخدمات التأجيرية مع شركة نجم الكون حرص “أيلة” على دعم مجموعات الأعمال الريادية الأردنية والمتنامية الأداء ومساعدتها على التوسعين الإقليمي والمحلي.

وتسعى “أيلة” لتوفير خدمات مساندة شاملة ومميزة الأداء عبر اتفاقيات تأجير مع مجموعات أعمال تتطابق وقيم الأداء مع أيلة القائمة على الجودة والحرفية والريادة والخدمات العصرية القائمة على الابتكار بالتوازي مع مؤسسية الأداء.

وأكد المدير التفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير، المهندس سهل دودين، أن انضمام Kegs- House of Ale لمنطقة التجزئة في قرية المرسى يأتي ضمن مساعي أيلة لتوسيع نطاق الخدمات المساندة الشاملة ورفيعة المستوى في مجالات الضيافة، تجارة التجزئة، الخدمات الصيدلانية، الترفيه، وغيرها في قرية المرسى تلبي احتياجات أسرة أيلة.

وتعد قرية المرسى أحد مكونات “أيلة” الأساسية؛ حيث توفر مساحات للبيع بالتجزئة تطل على مرسى اليخوت، تضم مجموعة متنامية من المتاجر ومنافذ البيع بالتجزئة وخدمات الطعام والشراب، مصممة بشكل يلبي أذواق وتوقعات واحتياجات سكان وزوار “أيلة” على حد سواء.