“LG” تطور أجهزة جديدة لتنظيف الملابس والأطباق

عمان- أعلنت شركة LG، المعروفة بتاريخها الطويل في ابتكار الأجهزة المنزلية، بتطوير تقنيات تنظيف الملابس والأطباق مدعمة بتقنيات البخار ولاستخدام أقل للمنظفات الكيميائية.

وتمتلك LG بفضل مهندسيها عددا من براءات الاختراع المتعلقة بإدخال تقنيات البخار في منتجاتها التي تقدم للمستهلكين أطباق أنظف وملابس أكثر انتعاشا.

تستخدم LG بخارا قويا وطبيعيا لإزالة البكتيريا والجراثيم متطلبة مواد تنظيف أقل، خصوصا وأنها عادة تتسبب بتلوث أنظمة الصرف الصحي. فبمجرد غلي الماء على درجة حرارة عالية في غسالة الصحون والستايلر والمجفف من إل جي تبدأ تقنية البخار الحقيقي ™TrueSteam بالعمل. وتخترق تقنية البخار الحقيقي ™TrueSteam بحرارتها العالية الأوساخ والشحوم لإزالة البقع التي يمكنك رؤيتها والجراثيم التي لا يمكنك رؤيتها.

تقضي تقنية البخار الحقيقي ™TrueSteam على كافة أنواع البكتيريا تقريباً، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتسمم الغذائي وبقايا الطعام والبقع العنيدة، وتحقق ما لا يقل عن 99.999 في المائة عند تشغيلها مع دورة التعقيم.

وتقف تقنية البخار الحقيقي ™TrueSteam خلف قدرة LG Styler الثورية على تحديث الملابس المفضّلة للمستخدمين. وقد تم الاعتراف على Styler من قبل جمعية الربو والحساسية الأميركية (AAFA)، كـ” جهازٍ للربو والحساسية®” وصدّق من قبل المؤسسة البريطانية للعناية بالحساسية (BAF) لتقليل 99.9 بالمائة من مسببات عث غبار المنزل. ولا يقتصر نظام العناية بالملابس على إزالة الجراثيم والبكتيريا التي توجد عادةً في الملابس فحسب، بل إنه فعال أيضاً في تحديث الدمى القماشية وحقائب الظهر وغيرها.

استمرارا لتوسيع تشكيلة الأجهزة المدعمة بتقنيات البخار، أطلقت LG أخيراً مجففاً جديداً بتقنية البخار الحقيقي ™TrueSteam (طراز RH16VS) في كوريا الجنوبية. يستفيد هذا المنتج الجديد من تقنية البخار الموجودة في LG Styler لتحييد البكتيريا والمواد المسببة للحساسية، وتم اختباره بواسطة Intertek باستخدام معايير AATCC وتبين أنه يقلل التجاعيد في الثياب بنسبة تصل الى النصف مقارنة بالمجفف العادي.