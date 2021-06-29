“LG” تواصل ابتكار حلول صديقة للبيئة

عمان- لقد شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في الوعي البيئي مع تحول الأجيال الشابة بشكل متسق ومتسارع إلى الأعمال المستدامة والنزيهة ونحن كعملاء، نسعى إلى العلامات التجارية التي تمثل معتقداتنا، والتي نشعر بارتباطنا العميق فيها، لذا نسأل أنفسنا كيف يمكننا دعم الشركات التي ليس فقط تأثيرها السلبي محدود في البيئة وإنما أيضاً لها تأثيرات إيجابية واضحة على موظفيها والمجتمع ككل؟

إن شعورنا بالفخر عند شراء المنتجات التي تصنعها LG ينبع من إدراكنا أن نموذج عمل الشركة قائم على ثلاثة عوامل أساسية هي ESG؛ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إذ يمكن من خلال هذه العوامل قياس الأثر المستدام والفعلي للشركة وتأثيرها المجتمعي سواء كان ذلك في حفاظها على كميات المياه المستخدمة في التصنيع من الهدر أو إعادة تدوير المواد البلاستيكية، في المقابل تستخدم المسؤولية المجتمعية (CSR) كأداة تسويقية لترويج الأنشطة الإيجابية للشركة.

تواصل LG تنفيذ هذا الإطار المستخدم والقائم على العوامل الثلاثة ESG؛ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على نطاق واسع، ملتزمة بتحقيق هدف يتمثل في عدم وجود انبعاثات كربونية صفرية من عملياتها العالمية، وذلك بفضل مبادرة “صفر كربون 2030” التي تشارك فيها الشركة لمكافحة تغير المناخ من خلال الحد من متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية وهو أمر ضروري، بالطبع، في خلق عالم قابل للحياة، وصالح للسكن.

تشارك LG ومنذ فترة طويلة في المشاريع التي تفيد البيئة؛ حيث قامت في العام 2017 بتأسيس صندوق LG Carbon Fund لدعم تطوير تقنيات وحلول منخفضة الكربون، فيما يتم إعادة ضخ جميع أرباح استثمارات هذا الصندوق في الجهود المبذولة للحد من غازات الاحتباس الحراري. وتعد LG أيضًا مشاركًا نشطًا في مشروع آلية التنمية النظيفة التابع للأمم المتحدة، الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة من خلال استثمارات الدول الصناعية في المشاريع والتقنيات التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات في البلدان النامية.

وإلى جانب هذا المشروع الضخم، تعاونت LG وNet-A-Porter، وهي شركة رائدة في بيع الأزياء الفاخرة عبر الإنترنت، في حملة CareForWhatYouWear#؛ حيث أطلقت الشركتان معاً مجموعة كبسولات تساعد على تقليل نفايات الموضة العالمية والتقنيات الرائدة، مثل غسل الثياب على النحو المناسب، ما يقلل تلف النسيج، التي حققت نجاحًا هائلاً.