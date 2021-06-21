“LG Objet” العصر العالمي للأجهزة المنزلية

عمان- أعلنت شركة “إل جي الكترونيكس” عن بدء الإطلاق الدولي لمجموعة “LG Objet” المصممة لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على الأجهزة المنزلية المصممة خصيصاً لهم والأنيقة والوظيفية.

تمزج LG Objet Collection الخط الفاصل بين أحدث الأجهزة المنزلية والمفروشات المصممة، وتتميز بلغة تصميم حديثة وبسيطة ترتقي وتندمج بسهولة مع أي بيئة داخلية. مع مجموعة من المواد الفاخرة والألوان الدقيقة والمتطورة التي يمكن مزجها ومطابقتها وفقاً للتفضيل، توفر المجموعة طريقة مقنعة للمستخدمين ليعبروا عن شخصياتهم الفريدة والمصممة لتناسب الأذواق الشخصية والديكور الموجود.

توفر ثلاجة وفريزر LG Objet Collection جمالية أنيقة وبسيطة تكمل أي نمط مطبخ، فضلاً عن الأداء المتميز مع تقنيات التبريد الرائدة في الصناعة من “إل جي”. يقدم هذا الزوج للمستهلكين مجموعة مختارة من النهايات الخالدة عالية الجودة، بما في ذلك الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج.

يتوفر خيار الفولاذ المقاوم للصدأ بثلاثة أنواع مختلفة من الألوان (الأخضر والفضي والأسود غير اللامع) للحصول على مظهر أنيق وعصري، بينما تأتي نهايات الزجاج بأربعة ألوان أنيقة (النعناع والوردي والبيج والفضي) التي تسمح للأجهزة بالتوافق بسلاسة مع أي تصميم مطبخ. مع نظام التبريد المثبت من إل جي، LINEARCooling™، تضمن الثلاجة أداء تبريد لا مثيل له. يساعد نظام LINEARCooling على الحفاظ على درجة حرارة دقيقة ومتساوية مع الحد الأدنى من التقلبات (± 0.5 درجة مئوية)، ما يساعد على الحفاظ على المواد الغذائية، مثل الفاكهة والخضراوات، طازجة لمدة تصل إلى سبعة أيام.

تخطط LG لتوسيع مجموعة LG Objet الخاصة بها من أجهزة المطبخ المتميزة مع المزيد من المنتجات المذهلة مثل ثلاجة InstaView™ ونظام إدارة خزانة الملابس Styler لتحقيق بيئة معيشية موحدة ومتناغمة بصرياً.

وفي السياق، قال رئيس شركة “إل جي الكترونيكس” للأجهزة المنزلية وحلول الهواء ليو جاي تشول: “يمثل إطلاق مجموعة LG Objet في الأسواق الدولية بداية حقبة من الأجهزة الشخصية”، مضيفاً: “من خلال تقديم تصميم بسيط وخيارات مختلفة من المواد والألوان للاختيار من بينها، تساعد ابتكارات LG الأنيقة في تمكين المستهلكين من إنشاء مساحة تعكس حقاً إدراكهم الفريد”.