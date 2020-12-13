“LG ThinQ app” يوفر سهولة في تفاصيل الحياة

عمان – اليوم، وبفضل وجود الإنترنت بات من الممكن توصيل جميع أجهزة المنزل بالشبكة، الأمر الذي يسهّل الحفاظ على المنزل بكل محتوياته بكل سلاسة، وخيارات الوصول إليها في كل وقت، وقد تطورت أهمية هذه الخدمة أكثر من أي وقت مضى في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن جائحة (كوفيد19)، نظراً لأننا أصبحنا نقضي المزيد من الوقت في المنزل.

بدعم من تطبيقLG ThinQ app المبتكر الذي يخلق بدوره نظاماً بيئياً يشمل كل الأجهزة الذكية العاملة داخل المنزل، بات بإمكان العائلات القيام بأشياء متعددة في وقت واحد، دون الحاجة إلى رفع إصبع واحد ودون الحاجة إلى التفكير في الأمر.

لا تتوقف مزايا تطبيق LG ThinQ app للهواتف عند التحكم في جميع الأجهزة الذكية من أي مكان وفي أي وقت فحسب، بل يتعدى ذلك ليتيح ميزة أخرى أيضاً تكفل الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة وذلك من خلال ميزة خدمة العملاء الاستباقية “Proactive Customer Care”، وهي خدمة جديدة لمنصة الإنترنت ذات مزايا رفيعة جداً.

باستخدام ميزة خدمة العملاء الاستباقية، يرسل الهاتف تنبيهات ذات تقارير مفيدة وذكية وذلك بناءً على كيفية استخدام أصحاب المنزل لها وخياراتهم في الاستخدام. حيث تجلب هذه الخدمة لأصحاب المنازل مزيداً من راحة البال من مستوى آخر خاصة مع استخدامهم للأجهزة بشكل أكبر التي تعدّل على مواعيد الصيانة الدورية.

دون أن يساورك القلق أو أن تدون ملاحظة على الأجندة، يمكن لهذه الخدمة أن تخبرك عندما تحتاج إلى إجراء تعديل أو صيانة معينة على الأجهزة مثل استبدال فلاتر الأجهزة أو متى تحتاج إلى التنظيف.

مزيد من الراحة تجلبها LG عبر ThinQ app المطوّر بشكل يسهّل الإقامة في المنزل بدفء وأمان مع مزايا التحكم ومراقبة أداء الأجهزة في أي وقت ومن أي مكان بكل سلاسة، دقة، وسرعة.