liwwa توسّع أعمالها في السوق المصري بعد الجولة الاستثمارية التي قادها بنك التنمية الريادي الهولندي FMO

قاد بنك التنمية الريادي الهولندي FMO جولة الاستثمارات لشركة liwwa نهاية عام ٢٠١٩ والتي بلغت قيمتها 6 مليون دولار. وقد شارك خلال هذه الجولة الاستثمارية عدد من الشركات والتي كان من ضمنها 500 Startups، Chris Larsen، Edgo VC، EFG-EV إلى جانب المستثمرين الحاليين مثل: بنك الاتحاد، Dash Ventures وSilicon Badia. وقد ساهمت هذه الجولة بزيادة التوسع في السوق المصري الذي يتسم بمعدل نمو مرتفع بالإضافة الى محدودية في الاستثمارات الرأسمالية.

وتعتبر liwwa شركة متخصصة بالإقراض عبر الوسائل التكنولوجيا الحديثة لتوفير رأس المال اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن ومصر. حيث بلغ مجموع المبالغ التي تم اقراضها حوالي 40 مليون دولار مما يمكن هذه المشاريع والشركات من البدء والديمومة في العمل. وتوظف liwwa التكنولوجيا الحديثة لإتمام عمليات الإقراض بقيمة تصل إلى 100,000 دولار خلال مدة دراسية لا تتجاوز ال ٤٨ ساعة. وقد حققت نماذج الائتمان الخاصة بالشركة جودة استثنائية مقارنة مع السوق المحلي.

وفي تعليقه؛ قال السيد “جاب رينكنغ” مدير الاستثمارات المباشرة لدى FMO:” إن تطوير وسائل الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم التمويل اللازم لها ضمن الأسواق النامية عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، يأتي في صُلب جدول الأعمال الذي اعتمده برنامج Ventures الجديد من FMO (برنامج مدعوم من قبل وزارة الخارجية الهولندية وبضمان من المفوضية الأوروبية).” وأضاف:” هذا النوع من الشركات مثل liwwa والتي يتم إدارتها عادةً من قبل رجال أعمال شباب؛ تمتلك فرصة كبيرة للنجاح والتطور.”

وبدوره علق السيد “أحمد أبو مور” الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لدى شركة liwwa وقال:” إننا نرى إمكانيات كبيرة في الأسواق الأردنية والمصرية، ونحن ملتزمون بتوفير خدماتنا حيث كانت الحاجة لها.” وتابع القول:” وستستمر الشركة بتقديم خدماتها الإقراضية، لتواصل النمو في السوقين الأردني والمصري حيث أن هناك حاجة ماسة في هذه الأسواق للاستثمارات الرأسمالية، ونعمل عبر تطوير عدد من المنتجات والخدمات على سد احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق تجربة فريدة في هذا المجال.”

يمكنك الوصول إلى خدمات liwwa المالية من خلال موقع الشركة الرسمي www.liwwa.com.