“MAN Lion’s Coach” “أفضل حافلة لعام 2020

عمان – فازت حافلة MAN Lion’s Coach بجائزة “أفضل حافلة للعام 2020″، وتم تسليم الجائزة كجزء من حفل افتتاح معرض Busworld 2019 في بروكسل، إذ تعتبر هذه الجائزة أهم جائزة دولية في سوق الحافلات.

حيث ذكرت لجنة التحكيم المكونة من اثني وعشرين صحفياً من مختلف أنحاء العالم، أن الحافلة تجمع بين الفعالية من حيث التكلفة والراحة والموثوقية بالإضافة إلى تصميمها العصري. كما وأن هذه الحافلة تتميز بالعديد من الخصائص أهمها أنها اقتصادية وتناسب جميع متطلبات العمل المختلفة، وتجمع بين أداء عالي المستوى والتكلفة المناسبة، بالإضافة إلى أنها تربط بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم المميز.

وبدوره قال يواكيم دريس، الرئيس التنفيذي لشركة MAN Truck & Bus SE: “نحن فخورون للغاية بأن حافلة MAN Lion’s Coach أعجبت لجنة التحكيم وفازت بهذه الجائزة المميزة. وإن جائزة “حافلة العام” هي شهادة مثالية على سنوات الالتزام الطويلة والعمل الجاد، وأن تصويت اللجنة يدل على أننا حققنا إنجازاً مميزاً مع حافلة MAN Lion’s Coach”.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة المتكاملة لتجارة السيارات، الوكيل الحصري لشاحنات MAN في الأردن، تفخر بهذه الجائزة وتعتز بتمثيلها لشركة MAN الألمانية التي والتي تسعى دوماً للمزيد من التقدم والازدهار.