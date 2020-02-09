“MAP Jordan” تقيم يوما طبيا مجانيا في مخيم مادبا

مادبا- نظمت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين MAP Jordan بالتعاون مع جمعية بشائر النور يوما طبيا مجانيا في مخيم مادبا.

واشتمل اليوم الطبي على معالجة 250 مريضا من قبل الكادر الطبي لدى الجمعية (طب الأسرة، النسائية، العيون، العظام، أنف وأذن وحنجرة) وبجانب فحص الطبيب المختص تم ايضا إجراء الفحوصات المخبرية مجانا، كما تم توزيع الأدوية المجانية على المرضى حسب الحاجة.

وتعمل الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين منذ العام 1990م ويترأسها فخريا “صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال” حيث تعمل الجمعية على توفير الرعاية الصحية الأولية للاجئين في المخيمات في الأردن وذلك في مخيم غزة/ جرش ومخيم حطين/شنلر ومخيم الطالبية في مراكزها الصحية المجهزة بعيادات اختصاص ومختبرات وأقسام أشعة.