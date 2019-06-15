“MEPS” تزود “النظم الحديثة” و”أكاديمية الرواد” بخدمات المحفظة الوطنية

عمان- وقعت شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” اتفاقية تعاون مشترك مع كل من “مدارس النظم الحديثة” و”أكاديمية الرواد” لتوفير خدمة “المحفظة الوطنية” (National Wallet) للموظفين والطلبة على حد سواء، وذلك بالتعاون مع “شركة نقاط البيع الأردنية “JOPOS”. وتم توقيع الاتفاقية بمقر الشركة، وبحضور كل من الدكتور مصطفى العفوري ممثلاً عن المدرسة والأكاديمية، ووليد النصر، الرئيس التنفيذي في شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”، بالإضافة إلى محمد أبو كركي، المدير العام لـ”شركة نقاط البيع الأردنية JOPOS”.

ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن الطلبة وفريق العمل في “مدارس النظم الحديثة” و”أكاديمية الرواد”، من معلمين ومعلمات وطاقم إداري وتدريبي، من إنشاء حسابات على خدمة “المحفظة الوطنية”، وإصدار بطاقة تعريف مع ربطها ببطاقة مدفوعة مسبقاً في بطاقة واحدة؛ حيث سيتاح لكل عضو منهم بعد ذلك إمكانية استعمال هاتفه النقال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويلات المالية، بما يشمل دفع الرسوم والفواتير الشخصية والتحويل المالي، بالإضافة إلى تسديد قيمة المشتريات مباشرة عبر البطاقة الخاصة به بدون الحاجة للتعامل بالنقد الورقي، بما في ذلك إمكانية الشراء الآمن عبر الإنترنت، والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، والدفع عند أجهزة نقاط البيع. وبدورها، ستوفر “شركة نقاط البيع الأردنية JOPOS” للطلبة والموظفين خدمة “Super Discounts”، للحصول على خصومات مميزة من المحلات التجارية في الأردن.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال وليد النصر: “فخورون بتعاملنا مع واحد من أهم القطاعات في الأردن؛ قطاع التعليم الذي يمكننا من الوصول بخدماتنا المبتكرة لمجموعة واسعة من العملاء بفئات عمرية مختلفة. نشكر “مدارس النظم الحديثة” و”أكاديمية الرواد” لحرصهما على تقديم كل ما هو جديد لفريق عملهما وطلبتهما على حد سواء، لتسهيل تعاملاتهم المالية بشكل عصري، وبالتالي تحقيق رضاهم وتلبية احتياجاتهم المختلفة”.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى العفوري: “نفتخر بكوننا من أوائل المدارس والأكاديميات التي تنضم لشبكة عملاء شركة “الشرق الاوسط لخدمات الدفع MEPS”، لتقديم كل ما هو جديد لطلبتنا وفريق عملنا، ومنحهم الفرصة للاستفادة من “المحفظة الوطنية”، التي تخدمهم، وتخدم أيضاً الأهالي الذي سيتمكنون من متابعة مصاريف أبنائهم وبناتهم أولاً بأول بشكل عصري وسهل”.

وقال محمد أبو كركي: “نفتخر بتعاوننا الفعال مع “شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” لتقديم أفضل الخدمات لقطاع التعليم في الأردن، ونسعى دائماً لتعزيز هذه الشراكة من خلال استقطاب أكبر عدد من المؤسسات والشركات، وزيادة عدد المحلات المشاركة بخدمة الخصم الخاصة بنا؛ وبالتالي تحقيق الشمول المالي لأكبر عدد من الشباب والأفراد في مجتمعنا”.