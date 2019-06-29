“MEPS” تزود موظفي وأعضاء “نادي عمّان” بخدمة المحفظة الوطنية



عمان- وقعت “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”؛ الشركة الرائدة في توفير خدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط، و”نادي عمّان” اتفاقية تعاون مشترك لإطلاق خدمة “المحفظة الوطنية” (National Wallet) لموظفي وأعضاء النادي كافة، بالتعاون مع “شركة نقاط البيع الأردنية JOPOS”. وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور كل من وليد النصر، المدير التنفيذي لشركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”، والدكتور مصطفى العفوري، ممثلاً عن “نادي عمّان”، إلى جانب محمد أبو كركي، المدير العام لـ”شركة نقاط البيع الأردنية JOPOS”. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتاح الفرصة أمام موظفي وأعضاء “نادي عمّان” لإنشاء حسابات على خدمة “المحفظة الوطنية”، تمكنهم من إصدار بطاقة تعريف العضوية وربطها مع بطاقة مدفوعة مسبقاً في بطاقة واحدة، وهي الخطوة التي تمكن المستخدم من إمكانية استعمال هاتفه النقال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويلات المالية، والتي تشمل دفع رسوم النادي، والفواتير الشخصية، والتحويل المحلي والدولي، بالإضافة إلى تسديد قيمة المشتريات مباشرة عبر البطاقة الخاصة بالمستخدم، بدون الحاجة إلى التعامل بالنقد الورقي. وإلى جانب ذلك فإن هذه الخدمة ستمكن المشتركين من الشراء الآمن عبر الإنترنت، والسحب النقدي من أجهزة الصرّاف الآلي وأجهزة نقاط البيع. ومن جانب آخر، ستعمل “شركة نقاط البيع الأردنية JOPOS” على توفير خدمة الولاء “Super Discount” التي تمنح أعضاء وموظفي النادي عروضاً خاصة وخصومات على المشتريات مقدمة من عدد من المحلات التجارية داخل الأردن.