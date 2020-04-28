“MEPS” توفر خدمات مبتكرة لتمكين التجار والزبائن

عمان-أطلقت شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”، الشركة الأردنية الرائدة في توفير خدمات الدفع الإلكتروني في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط والمملوكة من نخبة من بنوك ومؤسسات مالية أردنية وإقليمية، خدمتين للدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة “بيتابس” الرائدة عالميا في توفير حلول التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني. وذلك بهدف مساعدة التجار وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن خلال هذه الفترة على اتمام عمليات الدفع مع زبائنهم، دون الحاجة لتطوير تطبيقات أو منصات أو مواقع إلكترونية خاصة بهم. الخدمة الأولى هي الفوترة الإلكترونية، والتي تمكن أصحاب المتاجر من إرسال رابط دفع لعملائهم عبر الرسائل النصية القصيرة SMS أو البريد الإلكتروني، ليقوموا بعدها بالضغط على الرابط وإدخال معلومات البطاقة الائتمانية أو البطاقة المدفوعة مسبقا واتمام عملية الدفع مباشرة، ثم استلام المشتريات.

أما الخدمة الأخرى التي تم إطلاقها بالتعاون مع زبوني، فهو تطبيق أعمال جديد وهو الأول من نوعه على مستوى الأردن، حيث يمكن التجار من إنشاء متجرهم الإلكتروني بسهولة عبر تطبيق زبوني وعرض منتجاتهم، وإرسال رابط لدفع الفواتير عبر واتساب أو أي من وسائل التواصل الاجتماعي التي يفضلها العميل، ليقوم بالضغط على الرابط وإدخال معلومات بطاقته واستكمال عملية الشراء من منزله. وستصل قيمة المشتريات مباشرة الى الحسابات البنكية للتجار.

وتعليقًا على هذه الخطوة قال علي عبد الجبار، المدير التنفيذي في شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”: “هذه الشراكات تساعدنا على تزويد السوق الأردني والإقليمي بحلول دفع إلكتروني مبتكرة وآمنة. من خلال هاتين الخدمتين سنمكن الشركات والتجار في الأردن بغض النظر عن القطاع أو حجم الأعمال من متابعة نشاطهم التجاري وتعزيزه رغم كل الظروف، واتمام الدفعات دون الحاجة إلى إنشاء مواقع إلكترونية أو منصات تطبيقات ذكية خاصة بهم”.

ومن جهته، عبر عبد العزيز الجوف، الرئيس التنفيذي ومؤسس لشركة بيتابس: “نتشرف بالشراكة مع MEPS في الأردن لتمكين المستهلك الأردني رواد الأعمال والشركات الصغيرة من خلال حلول الفواتير الإلكترونية المريحة لتبسيط التجارة والمحاسبة. تمثل هذه الخطوة خطوة إيجابية لـبيتابس في الأردن وهي تلميح لتوسيع بصمة بيتابس العالمية إلى الأردن”.