MG تمنح زبائنها أفضل كفالة مصنعية على جميع سيارات أسطولها

عمان- ضمن التحديات التي يشهدها العالم، استطاعت العلامة التجارية MG من نيل ثقة زبائنها في منطقة الشرق الأوسط بداية بتوفير الموديلات الجديدة والحديثة من سياراتها ذات الفئات المتعددة والعملية بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية العامة وما يغطي الاحتياجات والرغبات خصوصا لهواة السيارات البريطانية. وضمن ذات الرؤية التشاركية بين وكلاء MG في المنطقة وزبائنهم، تخضع جميع موديلات المجموعة الواسعة من أسطول العلامة التجارية بريطانية المنشأ، سواء العاملة بمحرك وقود أو كهرباء، بكفالة مميزة في قطاع السيارات تمتد لفترة 6 سنوات أو 200 ألف كم من المصنع مباشرة.

محليا، وعبر وكيل MG في الأردن، الشركة المعاصرة لتزويد المعدات، يتمتع مالكو سيارات العلامة التجارية MG الباحثين عن راحة البال بأفضل خدمة بعد البيع، تمتد لـ 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق، وتسري هذه الكفالة على جميع السيارات في المملكة بما في ذلك MG HS الفائزة بلقب “سيارة العام في الشرق الأوسط 2020″، وسيارة MG5 الفائزة بلقب “أفضل سيدان شبه مدمجة”، وكذلك السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV) سباعية المقاعد طراز MG RX8.

أما الراغبون بشراء سيارة MG ZS EV الكهربائية بالكامل، وهي الإصدار الكهربائي الأول من MG، فسيستفيدون من الضمان الخاص على “وحدة البطارية والدفع”. ووفقا لهذا، تشمل كفالة الـ6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق كل من مولد الدفع، وعلبة الطاقة الكهربائية، ووحدة التحكم بالسيارة، بينما تحظى وحدة البطارية عالية الفولتية بمدة كفالة أطول تبلغ 8 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق.

خلال سريان الكفالة على سيارات العلامة التجارية MG، وعبر الوكيل الحصري الشركة المعاصرة لتزويد المعدات، سيستفيد مالكو سيارات MG في الأردن وبدون أي كلفة إضافية من عمليات التصليح والتبديل والتعديل لأي قطعة تتوقف عن العمل خلال فترة الكفالة بسبب عيب تصنيعي أو في المواد، كما تشمل الكفالة التحديات التي يفرضها المناخ في الأردن، حيث تحصل السيارات أيضا على ضمان ضد الثقوب لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق، كما سيحصل مالكو سيارات MG خلال فترة الكفالة على كشف سنوي مجاني على مركباتهم للتعرف على أي ضرر أصاب الهيكل جرّاء التآكل أو الثقوب. إضافة لهذا، يمكن نقل الكفالة للمالكين الجدد، مما يعني أن تغيير الملكية لن يؤثر على الكفالة أبداً.

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