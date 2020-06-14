“MG5” أفضل سيارة سيدان صغيرة الحجم في الشرق الأوسط



دبي- ضمن منافسة قوية، استطاعت سيارتان للعلامة التجارية “إم جي موتور”، حصد لقبين في إحدى أهم الجوائز الممنوحة للسيارات في الشرق الأوسط، والتي يشرف عليها نخبة من خبراء السيارات في المنطقة.

اللقب الأول حصلت عليه سيارة “MG5″ عن فئة أفضل سيارة سيدان صغيرة الحجم في الشرق الأوسط للعام 2020، فيما حصدت سيارة MG HS لقب أفضل سيارة في الشرق الأوسط للعام 2020، عن فئة السيارات الـ”كروس أوفر”.

ويعد القائمون على جائزة “سيارة العام للشرق الأوسط” مصدراً حقيقياً للمعلومات وتمكين المستهلكين من اتخاذ الاختيار الصحيح عند شراء سياراتهم الجديدة؛ إذ تستند ترشيحات السيارات بشكل صارم إلى عملية تصويت غير منحازة ونزيهة وشفافة.

وكانت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات الوكيل الحصري في المملكة الأردنية الهاشمية للعلامة التجارية البريطانية “إم جي موتور”، قد وفرت للسوق المحلي السيارتين “MG5″ و”MG HS” مع ضمان أفضل خدمة بعد البيع.

وعبّر المهندس محمد عمر شاهين، المدير العام للشركة المعاصرة للمعدات، عن فخره بهذه الجائزة، قائلاً “إن اختيار الشركة المعاصرة للعلامة التجارية MG Motor جاء بالأساس تقديراً للتاريخ البريطاني العريق لهذه السيارة، ومتانتها، والثقة بشركة SAIC العملاقة مالكة العلامة التجارية لهذه السيارات التي أثبتت منذ بداية العام تميزها؛ فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، حصلت 3 سيارات من MG على جوائز تميز، مما يثبت القوة التي عادت بها MG إلى الأسواق المحلية والعالمية”.

سيارة “MG HS” تجمع ميزات رائعة بين السيارات الرياضية متعددة الأغراض وسيارات الهاتشباك مع رحابة داخلية إضافة إلى مقاعد “إم جي” الرياضية المدمجة الخاصة بالسباقات، مع الدواسات الرياضية. تأتي “MG HS”، بمحرك توربو عالي الكفاءة وسريع الاستجابة بسعة 2.0 لتر يمكنه توليد قوة 231 حصانا، وعزم دوران أقصى يبلغ 360 نيوتن/متر ويمكنها بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومترات بالساعة. كما تم تجهيز السيارة بأربع وضعيات للقيادة هي Eco وNormal وComfort وSports يمكن الاختيار بينها. كما تقدّم “MG HS” أفضل سقف بانورامي في فئتها مع أفضل مستويات العزل الصوتي للحد من الضوضاء، وتشمل الميزات القياسية أيضاً المفتاح الذكي، والدخول بدون مفتاح، وزر تشغيل المحرك بلمسة واحدة.