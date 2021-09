My Town Games يقدم مجموعته الشهيرة من الألعاب على متجر AppGallery

عمّان، أيلول 2021: أعلنت هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، أن My Town Games، استوديو الألعاب الحائز على جوائز والذي يشتهر بتطبيقات dollhouse للعالم المفتوح (open world)، قد أدرج بنجاح أربعة عشر من سلسلة ألعاب لعب الأدوار الرائدة My Town على متجر AppGallery، واحدة من أفضل 3 أسواق على مستوى العالم مع أكثر من 550 مليون مستخدم نشط شهريًا عبر 170 دولة ومنطقة، وسيقوم بإضافة عمل آخر هذا الأسبوع إلى My Town: Museum. وسيتبع ذلك قريبًا تقديم سلسلة ألعاب جديدة كاملة، Baby Town.

أصدر My Town Games، المصنف باعتباره ثاني أكثر استوديوهات ألعاب الأطفال نجاحًا في العالم عن طريق التنزيل، أول لعبة له – My Town: Doll House – على AppGallery في كانون الثاني 2021. وتلقى هذا الأمر إشادة كبيرة وحقق أكثر من مليون تحميل، مما دفع الاستوديو إلى إضافة عناوين جديدة على فترات منتظمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

تشجع العناوين الموجودة في سلسلة My Town الأطفال على استخدام خيالهم، مما يسمح لهم بالتفاعل واللعب مع العناصر والشخصيات التي يواجهونها في عالم اللعبة. ترتبط الألعاب في السلسلة أيضًا ببعضها البعض، مما يمنح اللاعب فرصة لتجربة عالم My Town بأكمله أثناء تطوره.

مدينة My Town: Museum المدرجة حديثًا تأخذ الأطفال من المنزل وتسمح لهم بزيارة خمس معروضات ذات طابع خاص في المتحف. يمكنهم إيقاظ المومياوات المصرية، والبحث عن حفريات الديناصورات والمنافسة في بطولة مبارزة، وكلها مصممة لتعزيز مهاراتهم المعرفية مع الاستمتاع. تستهدف الألعاب بشكل أساسي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات وهي متوفرة في مجموعة واسعة من اللغات حسب الموقع. سيتم إطلاق سلسلة Baby Town قريبًا على متجر AppGallery مع إتاحة لعبة Animal Coloring Book أولاً.

يضيف استوديو My Town إلى العدد المتزايد من مطوري الألعاب الرائدين في العالم لإدراج عناوينهم في متجر AppGallery.

تم إدراج CrazyLabs على المنصة في وقت سابق من هذا العام، بينما أضافت Rovio في حزيران لعبة Angry Birds 2، وأطلقت Playrix Manor Matters لتعزيز مجموعتها من ألعاب إثارة المخ الشائعة التي يمكن تنزيلها الآن من المنصة.

باعتباره واحدًا من أسرع أسواق التطبيقات نموًا في العالم، يقدم متجر التطبيقات AppGallery حزمة دعم تقني شاملة للمطورين خلال مساعدتهم على دمج تطبيقاتهم بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. ويعدّ هذا مفيدًا للطرفين، حيث يسمح لـمتجر AppGallery بإتاحة محتوى تعليمي ومثير وترفيهي للمستخدمين، بينما يوفر في الوقت نفسه لمطوري الألعاب إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء غير مستغلة.

شهد استثمار هواوي لتنمية نظام خدمات هواوي للهواتف المتنقلة (Huawei Mobile Services) اندماج التطبيقات مع المنصة، مع توفر أكثر من 141000 تطبيق حاليًا. يوجد الآن أكثر من 4.5 مليون مطور مسجل على منصة (Huawei Mobile Services)، بما في ذلك 300,000 في أوروبا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://appgallery.huawei.com/#/app/C103496235.