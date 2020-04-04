“NBA” يدرس إقامة المرحلة النهائية من موسم 2020 في لاس فيجاس

نيويورك – مع اقتراب تعليق بطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة من استكمال شهر بسبب فيروس كورونا المستجد، بدأت تطرح فكرة إقامة المرحلة النهائية بأكملها من موسم 2020 في مدينة لاس فيجاس.

وفي خضم الأزمة الناجمة عن الوباء، بدأت الأنظار تتوجه نحو لاس فيجاس كواحدة من أفضل المواقع لاحتضان حدث من هذا النوع، وفقًا لـما ذكرته صحيفة “سبورت إليستريتد” التي تسلط الضوء على أنه بهذه الطريقة لن تضطر الفرق للسفر في جميع أنحاء البلاد، مما يعرض الكثير من الناس للإصابة بالعدوى.

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وأصبحت لاس فيجاس الموقع المحتمل الجديد لهذه المنافسة لأن الرابطة الوطنية لكرة السلة تربطها علاقة طويلة بالمدينة، بالإضافة إلى اعتبارها مكانا يحظى بكل ما يلزم لإقامة هذا النوع من الفعاليات.

لكن هذه الفكرة قد تواجه العديد من العقبات مثل إرسال آلاف اللاعبين والموظفين إلى لاس فيجاس، الأمر الذي سيتطلب دعم الآلاف من الأشخاص في الفنادق والملاعب، بالإضافة إلى العاملين في وسائل الإعلام .(إفي)