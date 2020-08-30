Note20″ و” Note 20 Ultra” يسجلان أرقام مبيعات قياسية

عمان- أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” عن نفاد الكمية الأولية التي طرحتها للشراء المسبق قبيل الطرح الرسمي في المملكة عبر مختلف نقاط البيع من هاتفي “Galaxy Note20″، و”Galaxy Note20 Ultra”، ضمن حملة مخصصة عززتها بالعديد من الهدايا القيمة لدى الشراء، وذلك خلال فترة زمنية قياسية.

وتعكس أرقام المبيعات التي سجلها هاتفا “Galaxy Note20″، و”Galaxy Note 20 Ultra” الشعبية التي تحظى بها سلسلة Galaxy Note والاستحسان الكبير للإصدار الجديد منها بطرازيه في السوق الأردنية، الذي توازى مع استحسان مماثل للطرازين حول العالم، لما يتمتعان به من خصائص ومواصفات مميزة، فضلاً عن الوظائف المتعددة والمبتكرة التي يؤديانها، وتلبي الاحتياجات المختلفة للمستخدمين من ترفيه وعمل مع أداء قوي، الأمر الذي يعكس النهج التطويري الذي تعتمده “سامسونج” في عملياتها التصميمية والتصنيعية والإنتاجية، واضعةً بين يدي المستخدمين مع الهاتفين عالماً جديداً بالكامل.

وتعليقاً منه بهذه المناسبة، أعرب مدير وحدة الهواتف الذكية في شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، معتز العقرباوي، قائلاً: “نوجه شكرنا الجزيل للزبائن الذين سارعوا لاقتناء الهاتف، الأمر الذي يدل على ثقتهم بعلامة “سامسونج” وما تقدمه من قدرات ضمن منتجاتها التي نحرص على تزويد السوق الأردنية بالأحدث منها، خاصة في عالم الاتصالات المتنقلة والهواتف الذكية”.

ويمتاز هاتفا “Galaxy Note20″ و”Galaxy Note 20 Ultra” اللذان يعدان أقوى هواتف سلسلة “Galaxy Note” حتى الآن، بقوة متكاملة ترسي مفهوماً جديداً للعمل والترفيه، وذلك لما يتيحانه من مميزات تمكن المستخدمين من تحويلهما لجهاز حاسوب شخصي، فضلاً عما يتضمنانه من مواصفات تجعل منهما الخيار الأفضل للتصوير الاحترافي وللجيل الجديد من ألعاب الهاتف الذكي لإمكانية تحويله لمنصة ألعاب. وكانت “سامسونج” قد صممت هاتف “Galaxy Note20 Ultra” خصيصاً لمحبي السلسلة الطامحين للاستفادة من أعلى مستويات القوة والإنتاجية لأفضل أداء في العمل، فيما صممت هاتف “Galaxy Note20” للشريحة الأوسع من مستخدمي هواتف السلسلة الذين يتطلعون لتجربة لعب لا تضاهى. وتم تصميم كلا الهاتفين مع هدف وحيد تمحور حول تعزيز مستويات الكفاءة، بما يضمن للمستخدمين القدرة على العمل واللعب والتواصل مع الأحباء طوال اليوم بلا قلق.

وتسعى سامسونج من خلال سلسلة هواتف “Galaxy Note20” الجديدة إلى الارتقاء بمستوى الإنتاجية، ومساعدة المستخدمين على إحداث تحول إيجابي في الطريقة التي ينجزون بها أعمالهم ويقضون من خلالها أوقاتهم النوعية الترفيهية، ما يتيح لهم فرصة القيام بالمزيد في أي وقت ومن أي مكان.