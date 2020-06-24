OPPOتعيد تعريف تجربة المستخدم لِسلسلة A مع OPPO A92

202017/6/، الأردن – أضافت اليوم OPPO وهي ماركة عالمية ورائدة للهواتف الذكية أجهزة جديدة على سلسلة A، وهي أجهزة OPPO A92/A52. يأتي OPPO A92 بتصميم جديد وإعدادات قوية في كل من البرامج والجهاز، كما يهدف إلى توفير تقنية متقدمة في حالات الاستخدام اليومي. تلقت سلسلة A من OPPO إعجابًا من فئة الشباب من حول العالم، لذا تم بناء OPPO A92 وفقًا لاحتياجات المستخدمين ورُفع مستوى إمكانياته الأساسية بسعته الكبيرة من مساحة تخزين 128 جيجابايت + RAM 8 جيجابايت مع بطارية 5000 ملي أمبير. بالإضافة إلى شاشة نيو الرائعة بدقة 1080 بكسل وكاميرا رباعية 48 ميجابكسل، يقدم OPPO A92 حزمةً كاملةً من التقنية والتصميم والتجربة الرائجة والديناميكية.

قال الناطق باسم OPPO السيد / اليكس مياو ، عند الإطلاق: لقد حظت سلسلة A من OPPO بشعبية كبيرة منذ بدايتها، فقد تم إطلاق OPPO A92 لتوفير خدمة ملائمة أكثر لفئة الشباب وكمنتج يتمتع بأسلوب رائج وخصائص تقنية الأكثر تطورًا. كما لاحظنا التغييرات السوق الهامة التي طرأت في السنوات القليلة الماضية، وبالأخص الارتفاع في رؤية التعابير البصرية على منصات التواصل الإجتماعي والتقدم التكنولوجي المُستغل في التجربة الترفيهية. لذا نأمل أن يساعد OPPO A92 الأجيال الشابة على التأقلم مع التغييرات في حياتهم، وعلى إيجاد أسلوبهم الخاص للتعبير عن أنفسهم، وعلى التألق في كل لحظة مهمة من الحياة.

إعدادت قوية لتقديم أداء سلس وديناميكي

يكرس جهاز OPPO A92 نفسه لفلسفة تعتني بالمستخدم، لذا هو مجهز بمساحة تخزين 128 جيجابايت + RAM 8 جيجابايت لضمان سرعة وسلاسة النظام. جهاز OPPO A92 قادر على العمل دون أي تأخر بالفضل لِذاكرة LPDDR4X سعة 8 جيجابايت. ويأتي تخزين UFS 2.1 النموذجي بأداء قراءة متواصلة أسرع. جهاز OPPO A92 مُزود بِـQualcomm 665 ليتميز بخصائص محدثة مع استهلاك أقل للطاقة. بالإضافة إلى الـHyper Boost الذي يحسن أداء الجهاز بشكل فعال على مستوى النظام. لذلك ستتمتع بتجربة لعب سلسة مع معدل تغيير الإطار الذكي.

يتمكن جهاز OPPO A92 من مساعدتك على البقاء متنقلًا خلال اليوم لأنه يتمتع ببطارية 5000 أمبير مع شحن سريع 18 واط قادرة تمامًا على دعم أداء النظام القوي. وتدعم هذه البطارية خاصية الشحن العكسي التي تمكنك من شحن هاتف صديقك. بالفضل لعمر البطارية الذي يدوم طويلًا يصبح عمر خدمة الهاتف النقال أطول مع القليل من الشحن وخسارة الشحن.

بفضل حصوله على إثبات الوضوح العالي وشهادة Widevine L1، يقدم OPPO A92 وليمة مرئية ومسموعة رائعة مع العديد من الخصائص المدهشة. كما وُضع مكبر الصوت الثنائي على الجسم من الأعلى والأسفل ليقوي التأثير الصوتي المحيط. يأتي جهاز OPPO A92 يتأثير صوت Dirac 2.0 لذلك يقدر على التبديل التلقائي بين وضعيات الصوت المختلفة ليتمتع المستخدمون بالانتقال إلى عالم آخر لحظة تشغيلهم للصوت الغامر.

يتميز نظام تشغيل ColorOS 7.1، وهو أحدث نظام مُخصص ومستند على Android 10 التابع لِـOPPO ، بلغة تصميم خفيفة ويهدف إلى تقديم جمالية أمثل وتجربة مرحة. يدعم OPPO A92 العديد من الوضعيات ليسهل على المستخدم التعامل مع جوانب الحياة المختلفة، ومن تلك الوضعيات الوضع البسيط الذي يظهر المهمة الحالية في خط كبير، والوضع متعدد المستخدمين ليفصل بين الحياة العملية والحياة الشخصية، ووضع القيادة المخصص لسائقي الدراجات النارية والهوائية. كما تساعدك خاصية Quick Return Bubble على ترتيب أولوياتك ومهامك على هاتف OPPO A92 مما يجعل حياتك أبسط، وذلك بالإضافة إلى نظام حماية Real-time Privacy Protection الذي يحصّن أمان معلومات المستخدمين الشخصية.

تصميم فني لتجربة مريحة لعينيك ويديك

قامت OPPO بعمل تعديلات مبتكرة خلال تصميم جهاز OPPO A92 ليلائم أسلوب حياة وأذواق المستخدمين اليافعين بشكل أفضل.

يرتقي OPPO A92 بلغة التصميم االرئيسة مع شاشة نيو دقة 1080 بكسل وقياس 6.5 إنش. تأتي نسبة الشاشة إلى الجسم الفائقة مساوية لِـ90,5% ومع حواف على اليمين واليسار بعرض 1,73 مليمتر فقط. كما تفوق دقة الوضوح 1080 X 2400 بكسل وكثافة البكسل 405 PPI قدرة العين البشرية لتقدم تجربة بصرية غامرة تمامًا. وضع الاعتناء بالعين حاصل على شهادة حماية العين من مجموعة TÜV Rheinland ويقدر على تصفية إشعاع الضوء الأزرق من الشاشة بشكل فعال، مما يخفف الأذى على أعين المستخدمين بشكل ملحوظ وذلك لضمان الراحة خلال الاستخدام. كما تتعلم خاصية AI Backlight Adjustment طريقة قراءة المستخدم بتقنية الذكاء الاصطناعي لتبتكر تعديل تلقائي وشخصي على ضوء الخلفية.

لأول مرة يُطبق شكل نجوم السماء على منتجات OPPO بتصميم ثلاثي الأبعاد ورباعي المنحنيات، فإن الانحناء على خلفية جسم OPPO A92 محسن بشكل كبير مما يوفر حملًا باليد أكثر راحة واستدارة. حتى بوجود البطارية الكبيرة، يزن جهاز OPPO A92 مقدار 192 غرام مع قبضة جيدة ومريحة. كما يأتي OPPO A92 بثلاثة ألوان مستوحاة من لون سماء القطب المتغير – الأسود والأبيض والأرجواني، ويأتي OPPO A52 باللونين الأسود والأبيض ليشبه السماء المتغيرة من الصباح إلى المساء. تلمع الخطوط الضوئية الموضوعة بعناية مع كل حركة للجهاز، تمامًا كالنجوم اللامعة في السماء.

يتم وضع الكاميرات على شكل حرف C على جهاز OPPO لتتوافق مع لغة التصميم الكلية. فتتآلف الأربع كاميرات الخلفية مع بعضها وتترتب على شكل حرف C مع الفلاش المصمم جيدًا ليكون شكلها تمامًا كنجوم السماء المتألقة في سماء القطب. يتطابق المستطيل مع نسبة أبعاد الهاتف النقال ليحافظ على المظهر المتناسق للكاميرات.

تعد خاصية Side Fingerprint Unlock إضافة جديدة على السلسلة. يجتمع زر التشغيل مع زر التعرف على بصمات الأصبع على جانب جهاز OPPO A92، وذلك تماشيًا مع مبدأ التصميم الخلفي البسيط والكامل. كما يوفر عليك زر الفتح على الجانب عناء تلطيخ الشاشة بأصابعك أو حتى حمل الهاتف لفتحه، فذلك أسرع من الفتح على الشاشة باستخدام بصمة الأصبع مع نسبة تعرف أعلى.

كاميرا رباعية 48 ميجابكسل لالتقاط جميع اللحظات المتألقة

يعد هاتف OPPO A92، بالكاميرا الرباعية 48 ميجابكسل بتقنية الذكاء الاصطناعي، باقة متكاملة من الخصائص الرائجة للتصوير. تعطي الكاميرا الأساسية بدقة Ultra HD 48 ميجابكسل مع حساس كبير حجم ½ إنش قدرة التصوير عالي الوضوح وقدرة التحليل العالي، لتوفر للمستخدمين جهاز تصوير متنقل ليكتشفوا التفاصيل الدقيقة في الصور.

يساعد تحسين التمويه ذو الزاوية الواسعة عدسة 8 ميجابكسل ذات الزاوية الواسعة 119,1 درجة على توسيع مداركك والتقاط لحظات الحياة من دون استثناء أي أحد أو أي شيء وحتى إن كنت تصور منظرًا واسعًا أو في مكان ضيق. وضع Ultra Night 2.0 بالتعاون مع فتحة العدسة الكبيرة F1.7 في الكاميرا الأساسية يوفران للمستخدمين صور مظاهر ليلية بتفاصيل وإضاءة يفوقان البصر. OPPO A92، مع أدائه الأفضل في الإضاءة الخفيفة ونطاقه الديناميكي الأوسع، يمكنه في وضع الحمل باليد ابتكار صورة ليلية واحدة عن طريق دمج 3-8 صور بمستويات إضاءة مختلفة مما يعزز من الوضوح والنقاء.

يمكن لنظام التجميل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المُطور من قبل OPPO أن يظهر جمالك الطبيعي بطريقة رقيقة باستخدام الكاميرا الأمامية دقة 16 ميجابكسل وفتحة العدسة الكبيرة F2.0. يمكن للوغاريتم أن يحدد عمرك وجنسك تلقائيًا ليتنج صور سيلفي ببشرة نقية وفاتنة. كما يستطيع المستخدمون على استعمال تأثير البشرة الجميلة وتأثير الكنتور الناعم ليحصلوا على أسلوبهم الخاص في مختلف المناظر والإضاءات.

أصبحت منصات مقاطع الفيديو القصيرة وأساليب حياة تدوين الفيديو أمورًا رائجة في العالم، لذا صُمم OPPO A92 ليكون جهازًا متنقلًا لتسجيل الفيديو مما يجعل تسجيل وتعديل مقاطع الفيديو عالية الجودة أمرًا غاية في السهولة. تسجيل الفيديو بدقة 4K سينتج مقاطع فيديو عالية الجودة وأكثر وضوحًا وثباتًا وبألوان حيوية تمامًا، وذلك تم بناءًا على طلبات المستخدمين. كما تم تحسين قدرة التصوير تحت التباين الملحوظ في الإضاءة بشكل كبير، لذا ستقل العيوب كالضجيج وتغيير الألوان كثيرًا سواء أكان التصوير في أشعة الشمس الساطعة أو في ظلمة. يعتبر ثبات الفيديو من علامات OPPO الخاصة، فتميز OPPO A92 به ليحصل االمستخدمون على فيديو ثابت سواء في اللحظات المتحركة أو المهتزة. كما تم إضافة خاصية تسجيل الفيديو بزاوية واسعة للحصول على نطاق رؤية أوسع. ذلك بالإضافة إلى تطبيقات التعديل الذكي المطورة من قبل OPPO والمسماة بِـSloop وأنظمة الفلتر المتنوعة للفيديو. كل هذا يمكّن المستخدمين على تطبيق أفكارهم الخاصة بمقاطع الفيديو على أرض الواقع ويجعلهم منتجين أفلام للحظات حياتهم.

الإتاحية في الأسواق

أصبح جهاز OPPO A92 متاحًا في الأسواق الآن وبسعر [229 دينار] بثلاثة ألوان رائعة: الأرجواني، والأسود، والأبيض. كما يأتي جهاز OPPO A52 بكاميرا رباعية بدقة 12 ميجابكسل وسعة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت وبلونين: الأسود والأبيض.

للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع OPPO Internation PR Team: press@oppo.com

عن OPPO

OPPO هي ماركة عالمية رائدة للأجهزة الذكية. بدأت OPPO بالسعي الدؤوب نحو التوازن المثالي بين الرضا الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة منذ إطلاقها لهاتفها الذكي الأول – “Smiley Face” – عام 2008. توفر OPPO اليوم نطاقًا واسعًا من الأجهزة الذكية التي تقودها سلسلات Reno وFind، ونظام تشغيل ColorOS وخدمات الانترنت مثل OPPO Cloud وOPPO+. تعمل OPPO في أكثر من 40 دولة ومنطقة، مع 6 منشآت بحث و4 مراكز بحث وتطوير حول العالم ومركز تصميم دولي في لندن. يعمل موظفي OPPO الذين يصل عددهم إلى الأكثر من 40000 على ابتكار حياة أفضل لمستهلكيها حول العالم.