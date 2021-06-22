OPPO الأردن تؤكد سعيها للوصول إلى تقديم أفضل المتطلبات للمستهلكين

عمان – الغد – استضافت شركة OPPO الأردن، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، يوم الإثنين الماضي عددا من الإعلاميين والمراجعين التقنيين لاطلاعهم على أحدث التقنيات الذكية التي تم طرحها في الأسواق مؤخرا.

وفي بداية اللقاء رحبت تلال تشن-مديرة العلامة التجارية OPPO المشرق العربي،كل من الحاضرين ;ممثلون عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، الإعلاميين والمراجعين التقنيين ، وقدمت نبذة عن شركة OPPO وتاريخ تأسيسها وأسواقها الرئيسية، مؤكدة على أهمية الشراكة مع وسائل الإعلام باعتبارها جزء رئيسي في دعم خطط الشركة نحو الوصول إلى تقديم أفضل المتطلبات التي يرغب بها المستخدمين لأجهزة OPPO.

وأشارت إلى أن الشركة تقدر جهود جميع الإعلاميين والصحفيين الداعمين خدماتها الفريدة وأجهزتها عالية الجودة ، مما ساعدها على أن تصبح إحدى شركات الهواتف المنافسة في الأردن.

وخلال اللقاء قدمت شذى بندق -مديرة العلاقات العامة، عرضا عن تقنيات OPPO و أحدث إصداراتها التي أصبحت تشهد إقبالا شديدا بين مختلف الأعمار، كما ذكرت مزايا الهواتف الذكية الجديدة والتقنيات المستخدمة التي تمكّن المستخدمين الارتقاء بتجاربهم اليومية من خلال استخدام الهواتف الذكية من OPPO.

واستطاع الحضور الاطلاع وتجربة أحدث إصدارات هواتف OPPO بما في ذلك سلسلة OPPO A، وسلسلة OPPO Reno5، وإصدار OPPO Reno4 Mo Salah، وإصدار OPPO Reno5 Marvel، و OPPO Find X2 Pro، و OPPO X 2021، و. OPPO AR Glass

وأكد الإعلاميون في نهاية اللقاء على أهمية طرح أجهزة خلوية متطورة في السوق المحلية تواكب آخر التطورات وبسعر منافس ،ليتمكّن المستهلكين من شرائه دون عبء مالي إضافي عليهم.