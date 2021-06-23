“OPPO” تؤكد سعيها للوصول إلى تقديم أفضل المتطلبات للمستهلكين

عمان-استضافت شركة OPPO الأردن، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، يوم الاثنين الماضي عددا من الإعلاميين والمراجعين التقنيين لاطلاعهم على أحدث التقنيات الذكية التي تم طرحها في الأسواق مؤخرا.

وفي بداية اللقاء رحبت تلال تشن-مديرة العلامة التجارية OPPO المشرق العربي، بكل الحاضرين من ممثلين عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والإعلاميين والمراجعين التقنيين، وقدمت نبذة عن شركة OPPO وتاريخ تأسيسها وأسواقها الرئيسية، مؤكدة على أهمية الشراكة مع وسائل الإعلام باعتبارها جزءا رئيسيا في دعم خطط الشركة نحو الوصول إلى تقديم أفضل المتطلبات التي يرغب بها المستخدمون لأجهزة OPPO.

وأشارت إلى أن الشركة تقدر جهود جميع الإعلاميين والصحفيين الداعمين بخدماتها الفريدة وأجهزتها عالية الجودة ، مما ساعدها على أن تصبح إحدى شركات الهواتف المنافسة في الأردن. وخلال اللقاء قدمت شذى بندق -مديرة العلاقات العامة، عرضا عن تقنيات OPPO وأحدث إصداراتها التي أصبحت تشهد إقبالا شديدا بين مختلف الأعمار، كما ذكرت مزايا الهواتف الذكية الجديدة والتقنيات المستخدمة التي تمكن المستخدمين الارتقاء بتجاربهم اليومية من خلال استخدام الهواتف الذكية من OPPO.

واستطاع الحضور الاطلاع وتجربة أحدث إصدارات هواتف OPPO بما في ذلك سلسلة OPPO A، وسلسلة OPPO Reno5، وإصدار OPPO Reno4 Mo Salah، وإصدار OPPO Reno5 Marvel، و OPPO Find X2 Pro، وOPPO X 2021، و OPPO AR Glass

وأكد الإعلاميون في نهاية اللقاء على أهمية طرح أجهزة خلوية متطورة في السوق المحلية تواكب آخر التطورات وبسعر منافس، ليتمكّن المستهلكون من شرائه دون عبء مالي إضافي عليهم.