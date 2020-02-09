“OPPO” تتوسع بافتتاح مكتب جديد في عمّان



دبي- تواصل “OPPO”؛ العلامة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الذكية، توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط بدخولها أسواق المشرق العربي من خلال مكتب تنمية الأسواق الذي افتتحه في عمان. ويتولى المكتب الجديد مهام إدارة عمليات الشركة في المشرق العربي وسيكون بمثابة مركز للمبيعات والتسويق، كما سيقدم خدمات الصيانة وما بعد البيع لأجهزة “OPPO”.

ويأتي دخول الشركة إلى منطقة المشرق العربي في أعقاب النمو اللافت الذي حققته في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ حيث اكتسبت هواتفها الذكية شعبية واسعة بين المستهلكين.

وفي ضوء حضورها القوي على شبكات التواصل الاجتماعي المتنوعة، ونقاط البيع بالتجزئة التي أسستها في مواقع حيوية يسهل الوصول إليها، تمتلك “OPPO” الإمكانات كافة التي تتيح لها دخول أسواق المشرق العربي وتحقيق نجاح متميز في هذه السوق الحيوية. وتلتزم الشركة بمبادرات التوطين التي تتيح لها تقديم خدمات أفضل لعملائها وترسيخ مكانتها كأحد العناصر المؤثرة إيجاباً في المجتمعات المحلية؛ حيث يضم فريق عملها في المشرق العربي 200 موظف، 71 % منهم من مواطني بلدان المنطقة.

وفي هذا السياق، قال إيثان تشيوي، رئيس “OPPO” الشرق الأوسط وأفريقيا: “انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية المتميزة التي تتمتع بها منطقة المشرق العربي بالنسبة لشركة OPPO، يسعدنا الإعلان عن تحقيق هذا الإنجاز اللافت والمتمثل في دخولنا لهذه السوق الجديدة الواعدة. فاعتباراً من اليوم، تنضم أسواق المشرق العربي إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية باعتبارها ثلاثة محاور رئيسية لدعم النمو المستدام لعلامة OPPO في منطقة الشرق الأوسط”.

ومنذ دخولها أسواق الشرق الأوسط، عززت “OPPO” التزامها تجاه المنطقة عبر طرح هاتفها الرائد Find X في السوق للمرة الأولى في العام 2018، وأعقب ذلك اختيارها دبي كأول عالمية لإطلاق سلسلة هواتف OPPO Reno في نيسان (أبريل) 2019. وفي ضوء النجاح الواسع الذي حققته خلال العام الماضي، تعتزم الشركة ترسيخ مكانتها في المنطقة عبر طرح المزيد من منتجاتها الرائدة التي تدعم الجيل الخامس والمزودة بتقنيات “OPPO” المبتكرة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط.