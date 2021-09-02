OPPO تحصل على جائزة أفضل هاتف ذكي متطور من جمعية خبراء التصوير والصوت (EISA)

للسنة الثانية على التوالي

الأكثر تطوراً في الأسواق Find X3 Pro هاتف

عمّان 1 أيلول 2021

قالت شركة OPPO – العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية- أنها حصلت وللسنة الثانية على التوالي على جائزة أفضل هاتف ذكي لسنة 2021-2022 عن هاتفها الذكي والمتطورFind X3 Pro، وذلك من جمعيةخبراء الصورة والصوت EISA، مجموعة تضم 61 مجلة من أكثر المجلات الإلكترونية الاستهلاكية شهرة في العالم.

وفي تعليقه على هذه الجائزة، قال نائب رئيس OPPO للمبيعات الخارجية سكوت زانج: “هذه الجائزة هي بمثابة التقدير الدولي للبحوث والابتكارات المعتمدة في هاتف OPPO الذكي Find X3 Proـ ونحن ممتنون لجمعية EISA لمنحنا إياها

للسنة الثانية على التوالي مما يدل على نجاحنا في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تقديم أجهزة تتجاوز توقعات المستخدمين وتمنحهم تجارب استثنائية ومتميزة”

وأضاف زانج :”بناء على الزخم والاقبال الذي شهده هاتف OPPO الذكي Find X2 Pro من الجيل السابق، نعتمد باطلاق الهاتف الذكي OPPO Find X3 Pro على الزخم الذي شهده تكنولوجيا الجيل الخامس 5G ، حيث يوفر الهاتف الجديد

ابتكارات مذهلة في التقاط الصور ومعالجتها وفي تقنيات العرض، وبذلك تجاوزنا الحدود والمواصفات بطرح جهاز محمول متكامل ومتطور لأولئك الذين لديهم شغف بالتصوير الفوتوغرافي مما يسمح لهم بالتقاط وعرض ما يصل إلى مليار لون وبأسعار منافسة”

بدوره، أوضح رئيس جمعية خبراء الصورة والصوت EISA، بول ميلر أن “الهاتف الذكي OPPO Find X3 Pro ارتقى بالمستوى التكنولوجي إلى آفاق جديدة وأبهر الجميع بميزاته الشاملة وتقنياته وتصميمه الممتاز، حيث يقدم هاتف OPPO المتطور أفضل ميزات التصوير لهذا الموسم إذ يحتوي على أربع عدسات خلفيّة: عدسة أساسية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى واسعة جداً وثالثة لتقريب الصورة بدقة 13 ميجابكسل، ولأول مرة مصغر مجهري بدقة 3 ميجابكسل يوفر تكبيراً يصل إلى x 60، وبذلك يلبي هذا الجهاز متعدد الكاميرات كافة توقعات المستخدمين ممّا يجعله الهاتف الذكي الأكثر تطوراً في السوق. “

يمتاز هاتف OPPO Find X3 Pro بتصميمه المتميز والمستقبلي، حيث تم تزويده بكاميرا رباعية متطورة وشاشة غامرة. وهو أول هواتف OPPO الذكية التي تجمع بين كاميرتين أساسيتين بجهازي استشعار IMX766 من سوني – أحدهما للعدسة الرئيسية ذات الزاوية العريضة بدقة 50 ميجابكسل والآخر للكاميرا ذات الزاوية العريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل أيضا، ونظام إدارة الألوان بعمق يصل إلى 10 بت، الأمر الذي يتيح للمستخدمين التقاط الصور ومقاطع الفيديو وتخزينها وعرضها بما يصل إلى مليار لون، مما يوفر دقة واقعية من خلال وفرة من الظلال.

تقدم سلسلة Find X3 ، المدعومة بإنترنت الجيل الخامس (5G) عبر منصات Qualcomm® Snapdragon ™ للأجهزة المحمولة ، الأداء الذي لا يمكن توقعه إلا من خلال ابتكارات OPPO.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية EISA تقدم وجهة نظر شاملة ومتخصّصة مع تقييم للمنتوجات المبتكرة في السوق العالمية الاستهلاكيّة. ومنذ ما يقارب 40 سنة، تمنح جوائز EISA سنوياً من قبل 61 خبيراً من 29 بلداً، حيث يساهم كل عضو في واحدة أو أكثر من مجموعات الخبراء الستة في EISA – وهي التصوير الفوتوغرافي والأجهزة المحمولة و Hi-Fi وصوت المسرح المنزلي وعرض المسرح المنزلي والفيديو، والإلكترونيات داخل السيارة.

لمحة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالميًا. ومنذ إطلاق أول هاتف ذكي لها، “Smiley Face”، في عام ٢۰۰٨، تسعى OPPO بشكل متواصل لتجمع منتجاتها بين جمال الشكل والتكنولوجيا المبتكرة. واليوم تزوّد OPPO عملاءها بمجموعة واسعة من الأجهزة الذكية وعلى رأسها سلسلتَي Find وReno، بنظام التشغيل ColorOS، إلى جانب خدمات الإنترنت مثل OPPO Cloud وOPPO +. تعمل OPPO في أكثر من ٤۰ بلدًا ومنطقة، ولديها ٦ معاهد بحثية و٥ مراكز للبحث والتطوير على مستوى العالم ومركز للتصميم الدولي في لندن. ويعمل في OPPO أكثر من ٤۰ ألف موظف هدفهم توفير حياة أفضل للعملاء حول العالم.