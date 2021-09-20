OPPO تطرح في السوق الأردني سلسلة هواتف Reno6 الجديدة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي

عمان – الغد – لا تتوانى شركة OPPO، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، عن مفاجأة عملائها من محبي التكنولوجيا وعشاق الألعاب الشباب بطرح كل ما هو جديد ومبتكر في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية.

و تضم سلسلة هواتف Reno6، والتي سيتم طرحها قريباً في السوق الأردني ، ثلاثة هواتف هي Reno6Z 5G ، Reno6، Reno6 Pro ، وتمتاز جميعها بتصاميمها الراقية والمميزة إلى جانب توفيرها للعديد من مزايا فيديوهات البورتريه المدعومة بالذكاء الاصطناعي “AI Portrait Videos”.

وبإطلاقها لهذه السلسلة تؤكد OPPO التزامها بتقديم أفضل التجارب غير المسبوقة التي تثري رحلة عملائها باستخدام أحدث التقنيات التي تواكب أنماط حياتهم، بدءاً من قدرات الاتصال غير المسبوقة بشبكة الجيل الخامس “5G”، وصولاً إلى تجارب التصوير وتسجيل الفيديوهات الاحترافية.

وعملت OPPO على تطوير هاتفي Reno6و Reno6 5G لتحسين وإثراء تجارب المستخدمين بشكل أكبر أثناء ممارسة الألعاب وتقديم تجارب غامرة لهم، بحيث تتضمن خصائص الألعاب كل من؛ التشغيل السريع، فلتر الألعاب، وضع تركيز الألعاب، وتكنولوجيا Hyperboost 4.0 الخاصة من OPPO، أيضاً تم تزويد هاتف Reno6 5G بمحرك أحادي Z-Axis حين تدخل إلى العالم الافتراضي لألعاب الهاتف المحمول، فإن الاهتزازات رباعية الأبعاد تحاكي اللعبة بفضل المحرك الأحادي Z-Axis.

يقدم كل من Reno6و Reno6 5G للمستخدمين ذاكرة وصول عشوائي سعة ٨ جيجابايت ومساحة تخزين ١٢٨ جيجابايت إلى جانب تكنولوجيا توسعة ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة التي قامت OPPO بتطويرها ذاتياً. هذا يعني أن المساحة الأصلية ٨ جيجابايت يمكن دعمها بمساحة إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي ٢/٣/٥ جيجابايت لتصل إلى إجمالي مساحة 13 جيجابيت إذا نفدت مساحة ذاكرة القراءة فقط.

Reno6 5G

يتضمن هاتف OPPO Reno 6 5G الذي يدعم شبكة الجيل الخامس، كاميرا ثلاثية بالذكاء الاصطناعي بجودة 64 ميجابكسل في الخلف، بفتحة عدسة F/1.7 أما عن الكاميرا الثانية فهي كاميرا واسعة وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 أما عن الكاميرا الثالثة فهي كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

كما يدعم Reno 6 5G تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 108 ميجا بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية، وكذلك، يتضمن هاتف OPPO Reno 6 5G مستشعر حرارة اللون المخصص لالتقاط الألوان بشكل أقرب للواقع.

و Reno6 5G هو أول هاتف في السوق يتضمن أحدث تكنولوجيا شريحة الجيل الخامس 5G-integrated SoC من MediaTek، وهي Dimensity 900، والقائمة على معالج 6nm.

يتمتع Reno6 5G بمجموعة من خصائص الفيديو بورتريه المحسنة بالذكاء الاصطناعي، على النحو التالي:

* خاصية توهج البورتريه السينمائي: تقدم مؤثرات توهج رائدة في التقاط صور وفيديوهات بالهاتف الذكي وبجودة سينمائية. هذه الخاصية مدعومة بقاعدة بيانات مكونة من أكثر من ١٠ ملايين بورتريه وخوارزميات ذكاء اصطناعي، لتقدم خاصية البورتريه السينمائي معالجة لحظية للفيديو أو للصورة ببقع البوكيه الضوئية في الخلفية، وكل ذلك مع الحفاظ على مظهر طبيعي وساطع لللأشخاص في الصورة. يمكن تطبيق هذا التأثير على فيديوهات البورتريه الخاصة بك بنقرة واحدة، وهو متوفر في كل من الكاميرا الأمامية والخلفية.

* خاصية الفيديو المحسّن بالذكاء الاصطناعي: يمكن لهذه الخاصية تتبع الضوء المحيط آلياً وتحسين الفيديو وفقاً لذلك. سواء كنت تصور في الليل، أو بضوء خلفي قوي في النهار، تساعدك هذه الخاصيّة على التقاط فيديو بورتريه أكثر وضوحاً، سطوعاً، وبألوان تنبض بالحيوية.

* فيديو بورتريه تجميلي: متواجد على سلسلة OPPO Reno 6 ويمكنه تطبيق مؤثرات تجميل هادئة وطبيعية على الفيديو بورتريه، كذلك تستطيع هذه الخاصية التعرف على ١٩٣ نقطة بالوجه في وضع الفيديو، وتتيح سلسلة OPPO Reno 6 للمستخدمين تخصيص الـتأثيرات التجميلية.

* تتبع الهدف: متوفر بسلسلة OPPO Reno 6 وتتيح هذه الخاصية تتبع أي هدف بالصورة بسرعة وثبات للمحافظة على وضوحه بالفيديو.

*يمكن شحن Reno6 5G بالكامل خلال ٢٨ دقيقة، ويتيح لك الاستخدام طوال اليوم مع بطارية ضخمة ٤٣٠٠ مللي أمبير وشاحن SuperVOOC 2.0. ٦٥ واط.

Reno6 Pro

وسيخوض محبو هاتف Reno6 Pro تجربة تصوير لا مثيل لها ، خصوصاً إذا ما علمنا أن سلسلة “OPPO Reno” تخدم شهرياً أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم والذين يقومون بالتقاط ما يعادل اكثر من 2 مليار صورة و 200 مليون ذكرى عبر فيديو، لذلك سيضمن هاتف Reno6 Pro المدعم بالذكاء الاصطناعي بـ OPPO للمستخدمين القدرة على التقاط مقاطع فيديو بورتريه مذهلة لحياتهم اليومية دون عناء.

ويأتي هاتف Reno6 Pro مزوداً بأحدث التقنيات، وبكاميرا رباعية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الجزء الخلفي من الجهاز وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، والذي يجعل هذه النسخة من هواتف OPPO فريدة جداً هو مستشعر IMX766 من صوني الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل OPPO وSony، ومعالج Qualcomm® Snapdragon ™ 870 ، حيث يمتاز المستشعر بتقنية DOL-HDR و All-Pixel Omni Focus. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على مستشعر درجة حرارة اللون مخصص يلتقط الألوان بدقة أكبر.

وتتواجد على واجهة Reno6 Pro، شاشة “أموليد حجمها 6.55 بوصة، بينما تبلغ دقة العرض 2400×1080 بيكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز ومعدل تعيين اللمس 180 هرتز، وتقدم الشاشة تجربة مشاهدة أكثر حيوية وسلاسة.

يأتي هاتف Reno6 Pro بخاصية الشريحتين بحجم “نانو”، كما يحتوي على ذاكرة سعة 256 جيجا، وعشوائية سعة 12 جيجا.

Reno6 Z 5G

هاتف Reno6 Z ، هو الجهاز المثالي للمهتمين والعاملين في مجال الموضة والأزياء في مختلف دول العالم، والذي يمتاز بأدائه الرائع عند التقاط الصور، حيث يمكّن المستخدمين من التقاط مقاطع فيديو وصور بورتريه مدعمة بالذكاء الاصطناعي بطريقة أفضل ليلاً ونهاراً ، إلى جانب ميزاته المتقدمة الأخرى ، بما في ذلك دعمه لشبكة الجيل الخامس، وتصميمه المسمّى بالماسي حيث تم إعطاء اللمسات الأخيرة Reno Glow وهو خامة فريدة من نوعها من تصميم OPPO.

ويعمل هاتف Reno6 Z ، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 800U، متصل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 13 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويحتوي على كاميرا أمامية موجودة في ثقب صغير أعلى يسار الشاشة قادرة على التقاط صور شخصية بدقة 32 ميجابكسل، وتسجيل مقاطع الفيديو بدقة 108 ميجابيكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.