OPPO تطلق سلسلة Reno4 المزودة بميزات تصوير مبتكرة وتصميم عصري وتجربة مستخدم سلسة

عمان-الغد- أعلنت OPPO ، العلامة التجارية العالمية الرائدة للأجهزة الذكية ، عن إطلاق سلسلة Reno4 الجديدة كليًا في الأردن.

بعد الإطلاق الناجح لسلسلة Reno4 في الصين الشهر الماضي ، ستقدم OPPO سلسلة Reno4 إلى الأسواق الأخرى ، مع بعض التعديلات المصممة خصيصًا لاحتياجات المستهلكين المحليين وميزات جديدة لتقديم تجربة رائدة للمستخدمين العالميين. ستدعم سلسلة Reno4 الدولية الجديدة 4G لتلائم سياق السوق المحلي وستأتي بتقنية مبتكرة نتيجة لاستثمار OPPO المستمر في تجربة تركز على المستخدم.

وتواصل سلسلة Reno مهمة OPPO المتمثلة في تقديم الابتكار من خلال الاستماع والمشي لمسافة ميل في حذاء العميل. مع سلسلة Reno4 ، تعمل OPPO على تخطي حدود وإرث سلسلة Reno من خلال الجمع بين أفضل ما في العالمين: الإثارة والفائدة التي توفرها تقنية OPPO المبتكرة ، جنبًا إلى جنب مع الشخصية والأناقة التي يعكسها تصميم تحديد الاتجاه.

بالنسبة للمستخدمين الذين نشأوا على أجهزتهم المحمولة ويعتمدون عليها لإبقائهم على اطلاع بأحدث الاتجاهات ، فإن سلسلة Reno4 هي الخيار المثالي. تلبي الذوق المتنوع لجيل الشباب ، سلسلة Reno4 ، التي تشمل Reno4 Pro و Reno4 ، قائمة بذاتها ، ولكل منها مزاياها الخاصة. إذا كنت تبحث عن هاتف جوّال يوفر ملمسًا ممتازًا وتجربة مستخدم سلسة ، فإن شاشة Reno4 Pro التي تبلغ 90 هرتز ستثير حواسك البصرية وإدراك اللمس. جنبًا إلى جنب مع أسرع تقنية SuperVOOC 2.0 Flash Charging بقوة 65 واط في العالم والمتوفرة تجاريًا حاليًا ، ستندهش من مدى سرعتها وستختفي مخاوف الشحن في لمح البصر. ومع ذلك ، إذا كنت تتطلع إلى التألق على وسائل التواصل الاجتماعي ، فيمكنك التعبير عن جانبك الإبداعي باستخدام تقنية التصوير المبتكرة من سلسلة Reno4. يعمل كل من Reno4 Pro و Reno4 على تسهيل التقاط صور شخصية إبداعية أو تصوير أفلام في أي لحظة من شأنها إظهار “Clearly the Best You” أمام الكاميرا. وستكون قادرًا على رفع مستوى مهاراتك في التقاط الفيديو للمشاركة في أحدث اتجاهات الفيديو القصير. بالإضافة إلى ذلك ، ستتوفر مجموعة جديدة كاملة من التعرف على الوجه والتفاعلات الخالية من اللمس في Reno4 والتي ستمنحك الإحساس بأنك تحتفظ بالمستقبل بين يديك.

تصميم عصري بهيكل رقيق مريح وألوان فريدة

من خلال دفع حدود التصميم الصناعي ، تحقق سلسلة Reno4 توازنًا دقيقًا بين الوظائف بجسم نحيف وخفيف يجتمعان معًا.

تبدو الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد الجميلة من Reno4 Pro سلسة على الفور ، مما يعطي مظهرًا متميزًا نتيجة لتصميم مدروس جيدًا وحافظة خلفية غير لامعة ، والتي من المؤكد أنها ستشبع شهية أولئك منا الذين يستمتعون بالهواتف الذكية العصرية. طوال الوقت ، تتناسب الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد بشكل مريح مع يدك دون التسبب في لمسات عرضية حول الحواف. لإبراز جمال الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد ، يأتي Reno4 Pro بألوان Starry Night و Silky White التي تُظهر جمال نسيجها الرقيق غير اللامع ولونها المتميز.

يأتي Reno4 باللون الأزرق المجرة ، والذي يقدم تقنية “Reno Glow” بتصميم جديد لا توجد إلا في سلسلة OPPO Reno التي تضيف مزيجًا مثاليًا من اللون الفريد غير اللامع واللون اللامع الذي يلمع مثل الماس تحت الضوء. مع تعيين “Reno Glow” مقابل التدرج الفضي والأزرق للون الأزرق المجرة ، يبدو Reno4 دقيقًا وحيويًا ومن المؤكد أنه سيجعل هذا الهاتف ملفت للنظر هذا الصيف.

شاشة ساطع وسلسة أصبحت ممكنة بفضل شاشة 90 هرتز بلا حدود

يتميز Reno4 Pro بمعدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز ، ومعدل عينة يعمل باللمس يصل إلى 180 هرتز وشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد بدون إطار للحصول على تجربة سلسة. يتيح لك ذلك الشعور حقًا بالحركات والرسوم المتحركة الأكثر سلاسة أثناء التمرير عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram. تتيح لك الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد ، التي تمد الشاشة الملموسة إلى الحافة ، الشعور بالنعومة والراحة الحقيقية لانحناء الهاتف في يدك. بالإضافة إلى ذلك ، يتميز Reno4 Pro بشاشة 6.5 بوصة مع نسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 92.01٪ ، والتي تهدف إلى تقديم تجربة مشاهدة غامرة يمكنك رؤيتها من الحافة إلى الحافة.

أشعر بالسرعة وأرح بالك مع 65 واط SuperVOOC 2.0 Flash Charging

مع Reno4 Pro ، نقدم تقنية الشحن السريع الأفضل في فئتها للمستخدمين العالميين من خلال سلسلة Reno لأول مرة ونقدم التكنولوجيا لمزيد من المستهلكين. يشحن Reno4 Pro بالكامل في 36 دقيقة. بشحن لمدة 5 دقائق فقط ، يمكنك مشاهدة YouTube لمدة 4 ساعات. مع SuperVOOC 2.0 ، لا داعي للقلق إذا نسيت شحن هاتفك ليلاً ، أو غادرت المنزل دون شحن كامل. نظرًا لكونه أسرع حل شحن في فئته ، فإن سلامة الشحن لـ Reno4 Pro مضمونة أيضًا من خلال شهادة نظام الشحن السريع الآمن من TÜV Rheinland.

ميزات لكاميرا تمكنك أن تقدم أفضل ما لديك بوضوح

تأتي سلسلة Reno4 مع مجموعة من ميزات الكاميرا الإبداعية التي سترتقي بالتصوير الفوتوغرافي للصور الفوتوغرافية والتصوير إلى المستوى التالي. تمنحك سلسلة Reno4 الأداة لتمكين أي شخص من التعبير عن أسلوبك الفريد دون عناء ، وإظهار “Clearly the Best You” وجعل صورتك تتألق بوضوح في كل لقطة. حتى لو كان تصوير مدونة السفر الخاصة بك على YouTube ، أو مقطع فيديو قصيرًا لـ TikTok أو ببساطة التقاط ذكريات حصرية مع الأصدقاء والعائلة ، فإن سلسلة Reno4 ترفع مستوى الأداء بميزات التصوير التي تجعل من الممتع إضفاء الإثارة على لقطاتك أو صورك. يتضمن ذلك وضع AI Color Portrait Mode الجديد كليًا ، وكلاهما يدعم وظيفة الصور والفيديو ، والتي تعمل على كتم الخلفية إلى الأبيض والأسود مع الحفاظ على لون الشخص الحقيقي. أو ستتمكن من إتقان اللقطات الشخصية الليلية باستخدام وضع Night Flare ، الذي يطبق تأثيرات نيون فنية على خلفية أضواء الشوارع ويجعل الشخص أكثر إشراقًا في نفس الوقت. لكن صورة واحدة لا يمكن أن تروي قصة كاملة. مع كل منصات الفيديو ، تقدم سلسلة Reno4 ميزات تصوير فيديو مبتكرة لتخطي حدود إبداعك. مع 960 إطارًا في الثانية Smart Slow Motion ، ستتمكن من التقاط 960 إطارًا في غضون ثانية واحدة والتقاط لقطات حركة بطيئة ملحمية في ثخانة الحركة ، سواء كنت تلتقط تعبيرًا دقيقًا في جزء من الثانية ، أو لحظة رش الماء أو مسحوق ملون. جنبًا إلى جنب مع Ultra Steady Video 3.0 ، سيظهر وضع Ultra Steady لأول مرة على الكاميرا الأمامية لأول مرة ، والذي يستخدم ثباتًا محسّنًا للصورة ليجعل من السهل التقاط مقاطع فيديو ثابتة للأنشطة عالية الكثافة. جنبًا إلى جنب مع Ultra Steady Video و Ultra Steady Video Pro على الكاميرا الخلفية ، أنت مجهز جيدًا لتصوير مقاطع فيديو عالية الجودة لنفسك سواء كنت تمشي أو تركض أو تركب الدراجة.

تم توفير وظائف خالية من اللمس بواسطة Reno4

تم تجهيز Reno4 بتصميم ثنائي الثقب. ومع ذلك ، فإن هذا التصميم لا يعمل بالطريقة الشائعة التي تتوقعها. من خلال الاستفادة من “الكاميرا” الأمامية الإضافية إلى أقصى حد ، يفتح Reno4 مجموعة من تفاعلات التعرف على الوجه والتحكم بالإيماءات المستقبلية التي تجعل استخدام الجهاز أسهل وأكثر أمانًا. مع Reno4 ، لا تحتاج إلى لمس الهاتف لاستخدامه في سيناريوهات مختلفة. أليس من الرائع أن تكون قادرًا على التحكم في هاتفك عبر الهواء ومن بعيد؟

بينما نعد المسرح لما هو قادم ، ترقبوا المزيد من ميزات سلسلة Reno4 المذهلة التي سيتم الكشف عنها في مؤتمر الإطلاق الرسمي لـ OPPO في [City] الهند في [التاريخ].

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حول OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة للأجهزة الذكية. منذ إطلاق أول هاتف ذكي لها – “وجه مبتسم” – في عام 2008 ، تسعى OPPO بلا هوادة لتحقيق التآزر بين الرضا الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة ، واليوم ، توفر OPPO للعملاء مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية بقيادة سلسلة Find و Reno ، نظام التشغيل ColorOS وكذلك خدمات الإنترنت مثل OPPO Cloud و OPPO +. تعمل OPPO في أكثر من 40 دولة ومنطقة ، مع 6 معاهد بحثية و 4 مراكز للبحث والتطوير في جميع أنحاء العالم ومركز تصميم دولي في لندن ، ويعمل أكثر من 40.000 موظف في OPPO لخلق حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.