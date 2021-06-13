“OPPO” تعقد شراكة تتوافق مع جيل 5G SA



عمان- أعلنت “OPPO” عن أول شريحة eSIM متوافقة مع 5G-SA في العالم على هاتفها الذكي OPPO Find X3 Pro الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة تاليس الرائدة في إدارة اتصالات eSIM في العالم. سيوفر OPPO Find X3 Pro القائم على eSIM 5G Standalone (SA) للمستخدمين تجربة 5G المتطورة التي تقدمها شبكات 5G SA، إضافة إلى تزويد المستخدمين ومشغلي الهاتف المحمول بفوائد تقنية eSIM.

على عكس بطاقات SIM التقليدية التي تتطلب وضعها فعليًا في الأجهزة، فإن eSIM أو بطاقة SIM المدمجة، تكون مدمجة مباشرة في الجهاز. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة رقمية موثوقة وسلسة عند اختيار عروض وخطط الاتصال من مشغلي الهاتف المحمول المفضلين لديهم من خلال هواتفهم الذكية. على هذا النحو، تساعد تاليس eSIM أيضًا مشغلي الهواتف المحمولة على مواجهة تحدي التحول الرقمي. إضافة إلى الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية، تتمتع eSIMs أيضًا باعتماد متزايد على نطاق واسع في المركبات المتصلة وإنترنت الأشياء الصناعي.

نظرًا لكونها البنية التحتية الأساسية المستقبلية للجيل الخامس 5G، يتم نشر شبكات 5G SA (المستقلة)، من قبل كبار مشغلي الهواتف المحمولة الرئيسيين في العالم نظرا للمرونة الأعلى والتجربة الأكثر شمولا للجيل الخامس. تعد OPPO وتاليس أول شركة في العالم تدعم شبكة 5G SA على جهاز يعمل بنظام eSIM، لتقود بذلك تطوير تقنيات 5G.

شيا يونغ، المدير الرئيسي للمنتجات الناقلة في “OPPO”، قال “بصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، تعمل OPPO على تحفيز وتطوير تقنية 5G منذ اليوم الأول، نحن ملتزمون بتقديم تجربة فريدة من نوعها لمستخدمي 5G ونرى أن eSIM يعد أفقا مثيرا في تقديم هذه التجربة”، وأضاف قائلا “من خلال تعاوننا التقني مع تاليس، جعلنا Find X3 Pro أحد الأجهزة الأولى في العالم التي تتوافق مع 5G SA-Compatible eSIM؛ حيث يتم نشر شبكات 5G SA في مختلف أنحاء العالم، وعليه ستوفر eSIM المزيد من الإمكانات لمستخدمي Find X3 Pro في العالم”.

جيروم بنديل، نائب رئيس تاليس شمال آسيا والرئيس التنفيذي لشركة “تاليس” في الصين، قال: “يشرفنا أن نواصل شراكتنا مع OPPO، للتحقق من دقة وتسويق أول شريحة eSIM متوافقة مع 5G SA على OPPO Find X3 Pro”، وأضاف قائلا “يعد هذا إنجازا مميزا في مجال تطوير تقنية eSIM، ونعتقد أنه مع التطور والاستخدام الواسع النطاق لتقنية eSIM، فإن فوائد 5G SA ستكون أكثر وضوحا للمشغلين والمستخدمين. على وجه الخصوص، تساعد تقنية 5G SA eSIM على تعزيز الثقة والمرونة إلى أقصى حد ليس فقط لمشغلي الهواتف المحمولة الذين قاموا بنشر شبكات بل لمستخدميها أيضاً”.