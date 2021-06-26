“OPPO”: تقنية جديدة لتوسيع الذاكرة لسلسلة هواتفها الذكية

عمان- أعلنت شركة “OPPO”؛ العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال الهواتف الذكية عن إطلاق تقنية توسيع الذاكرة الجديدة، توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، لمستخدمي الهاتف الذكي OPPO Reno5F في السوق الأردني، وذلك اعتباراً من حزيران (يونيو) الحالي.

ومع إطلاق التقنية الجديدة، سيتمكن مستخدمو هواتف FOPPO Reno5 من زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في هواتفهم الذكية وتحويل جزء من ذاكرة التخزين إلى ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وذلك من خلال الضغط على زر واحد لتطبيق إعدادات الهاتف.

وتعد تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وظيفة مساعدة تسمح للمستخدمين بحرية ضبط حجم التوسيع بثلاثة مستويات ضبط وتحويل جزء صغير من ذاكرة القراءة فقط (ROM) الخاصة بهواتفهم الذكية إلى ذاكرة وصول عشوائي افتراضية (RAM)، بحيث يمكن استخدام تكوين الهاتف بأقصى إمكاناته وتشغيله بأعلى قدر من الكفاءة من خلال دعم تشغيل المزيد من التطبيقات في الخلفية وتحسين سرعة فتحها.

وقال اليكس مياو، مدير عام “OPPO” في المشرق العربي “لطالما حرصت OPPO على تلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم أحدث وأفضل الهواتف الذكية في السوق المحلي، ومع إطلاقنا لتقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، فإننا نؤكد أن عملاءنا في مقدمة أولوياتنا ونسعى على الدوام للارتقاء بتجاربهم اليومية من خلال استخدام هواتفنا الذكية من OPPO”.

وأكد مياو أن “OPPO” هي من أوائل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تستخدم تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي في هواتفها الذكية، بينما تحتاج الهواتف الأخرى إلى عمليات برمجية وبرامج مخصصة “روت” لاستخدام هذه التقنية، ما يعني كلفاً إضافية يستطيع المستخدم الاستغناء عنها عند شرائه هواتف “OPPO” الذكية.