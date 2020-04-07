Orange الأردن تعلن عن قائمة معارضها المفتوحة في الوقت الحالي

عمان- أعلنت Orange الأردن عن فتح ابواب عدد من معارضها ابتداءا من اليوم الثلاثاء من الـعاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءً ايام السبت إلى الخميس، وبإجراءات وقائية مشددة متماشية مع تعليمات وزارة الصحة، لمواصلة تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت اللازمة في ظل الظروف الحالية، وستوفر اولوية الخدمة في المعارض لشحن الخطوط المدفوعة مسبقاً، ودفع الفواتير، والإيداع في المحافظ الإلكترونية، وتبديل بطاقات SIM وتبديل “الراوترات”.

وحثت الشركة الزبائن الراغبين بالاستفادة من خدماتها، على التقيد التام بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة للحفاظ على السلامة والصحة العامة، من حيث تنظيم الاصطفاف والإلتزام بترك مسافة أمان بين بعضهم ، وتجنب استخدام المركبات للوصول إلى المعارض، وفي حال ازدحام الفرع الانتظار خارجه، وارتداء الكمامة والقفازات وتعقيم اليدين عند ملامسة الأسطح، بالإضافة إلى زيارة المعارض المفتوحة فقط إذ إن القرار يشمل معارض Orange التالية:

عمّان

• الصويفية العنوان: الدوار السابع – شارع صالح الصمادي – بجانب السيفوي

• صويلح العنوان: شارع الجامعة بالقرب من حلويات عرفات

• العبدلي العنوان: شارع الملك حسين بالقرب من دوار الداخلية

• الجاردنز العنوان:عمان- شارع الجاردنز- يوسف سنتر- بجانب مطاعم جبري

• بانوراما مول العنوان: مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية

• البيادر العنوان: مقابل أبو شقرة مجمع النعيمات

• مرج الحمام العنوان: مقابل مركز عاصم لتعليم السواقة

• عين الباشا العنوان: قرب دوار عين الباشا- مبنى مقسم شركة الاتصالات

• الأشرفية العنوان: بجانب مستشفى البشير

• الهاشمي الشمالي العنوان: شارع البطحاء مقابل البنك العربي الإسلامي

• جبل الحسين العنوان: بجانب مجمع عادل القاسم

• شفا بدران العنوان: بالقرب من دوار الجامعة التطبيقية

• سحاب العنوان: مقسم سحاب/ بجانب مسجد سحاب الكبير

• طبربور العنوان: مقابل طارق مول

• ماركا العنوان: الشارع الرئيسي بجانب البنك العربي الاسلامي

• جبل النصر العنوان: جبل النصر- مقابل البنك الاسلامي

• ضاحيه الياسمين العنوان: شارع جبل عرفات بجانب البنك العربي

البلقاء

• الفحيص العنوان: مقابل مستشفى الفحيص للامراض النفسية

مادبا

• مادبا العنوان: شارع السعادة -قرب المركز الصحي الغربي

المفرق

• المفرق العنوان: شارع الشهداء – خلف مبنى بلدية المفرق

الزرقاء

• الزرقاء العنوان: شارع الملك حسين (السعادة سابقاً)

• الجبل الشمالي العنوان: الرصيفة- شارع الملك عبدالله الثاني بجانب البنك التجاري الأردني

• الزرقاء الجديدة العنوان: شارع 36

عجلون

• عجلون العنوان: مبنى الاتصالات الأردنية – شارع عمان – بجانب مركز صحي عجلون

إربد

• إربد شارع الجامعة العنوان: شارع الجامعة

• إربد وسط المدينة العنوان: مبنى الاتصالات الأردنية – وسط البلد – دوار البريد

• الكورة العنوان: إربد-دير أبي سعيد – الشارع الرئيسي – بجوار مبنى البلدية

جرش

• جرش العنوان: شارع الملك عبدالله – عمارة الليث – بجانب بنك القاهرة عمان

العقبة

• العقبة العنوان: متنزه البلدية – مقابل محمص الشعب

الكرك

• الكرك العنوان: الشارع الرئيسي (شارع الميدان)

• ثنية الكرك العنوان: الكرك- حي الثنية بجانب جويل للبصريات

معان

• معان العنوان: شارع الملك عبدالله

الطفيلة

• الطفيلة العنوان: مقابل البنك الاسلامي