“Orange الأردن” راعي الاتصالات الحصري لحفل “جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز”

عمان-وقعت Orange الأردن يوم الثلاثاء الماضي اتفاقية استراتيجية مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز لترعى الشركة الدورة القادمة لحفل تكريم الفائزين بجوائز الملك عبدالله الثاني للتميز، وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن تيري ماريني والمدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور ابراهيم الروابدة في مقر الشركة بحضور جمع من الصحافة الأردنية.

وبموجب الاتفاقية، تكون الشركة راعي الاتصالات الحصري للحفل الذي يقام تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني للمرة الثانية على التوالي. وكانت Orange الأردن قد حظيت بتكريم من جلالة الملك عبد الله الثاني في حفل جوائز الملك عبد الله الثاني للتميز في دورتها التاسعة في العام 2018، حيث تسلّمها الرئيس التنفيذي للشركة تيري ماريني، تقديرا لجهودها في دعم التميز والعطاء، وكشريك استراتيجي للجائزة عن الفئة الذهبية.

وقال ماريني في كلمة ألقاها خلال حفل توقيع الاتفاقية إن رعاية الشركة للحفل الذي يحتفي بالتميز والإبداع هو تتويج للعلاقة الوطيدة التي تربط Orange الأردن بالمركز المنظم لأرفع جائزة على المستوى الوطني لتميز الأداء والتي تتنافس عليها شركات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء، لافتا “أنه لفخر أن تقدمOrange الأردن رعايتها لهذا الحفل الذي يحتفي بالقيم التي وجهت مسيرة شركتنا في قطاع الاتصالات على مدى السنين، حيث نثمن هذه القيم باعتمادنا على الموظفين المتميزين وضمان الجودة في كل ما نقدمه”.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز الدكتور ابراهيم الروابدة “سعداء بالشراكة مع Orange الأردن للمرة الثانية على التوالي، وقد جاءت هذه الشراكة مع Orange الأردن باعتبارها واحدة من مشغلي الاتصالات الرائدين في المملكة، ونظرا لتناغم أهدافنا ومرتكزات عملنا؛ حيث نسعى في المركز وتسعى الشركة بدورها إلى التميز في الأداء والجودة العالية فيما يتم تقديمه، ويعتبر المركز المحفز الرئيس لأردن أكثر تنافسية. ويذكر أن الجائزة تمنح للمتميزين ضمن ثلاث فئات هي: جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص، وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية.