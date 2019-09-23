“Orange” الراعي البلاتيني لمعرض “أخطبوط الوظيفي” العاشر



عمان– انطلاقاً من مبادراتها المتنوعة للمساهمة في توفير فرص للباحثين عن عمل، قدمت “Orange” الأردن رعايتها البلاتينية لمعرض أخطبوط الوظيفي العاشر الذي أقيمت فعالياته مؤخراً في قاعة عمّان الكبرى في مدينة الحسين للشباب.

وعلى مدار يومي المعرض، استعرضت “Orange” الأردن مجموعة من الوظائف الشاغرة لديها لزوار جناحها، كما استعرضت الشركة رؤيتها الشمولية وهويتها وإطار عملها وخدماتها ومنتجاتها، وذلك ضمن جهودها للتواصل البنّاء مع الباحثين عن عمل.

وأكدت المدير التنفيذي للموارد البشرية في “Orange” الأردن غادة جمال فارس، أهمية هذا النوع من المعارض، خاصة أنه نافذة واسعة للباحثين عن العمل في المجالات والتخصصات المختلفة، لافتة إلى أن دعم الشركة لهذا المعرض جاء في إطار سعيها المتواصل للبحث عن الطاقات المبدعة وتوظيفها، وإطلاق القدرات الكامنة لدى الشباب لتطوير مهاراتهم والاستفادة منها والمساهمة في رفد سوق العمل بكفاءات مميزة، خاصة تلك التي تتمتع بمهارات تكنولوجية تساعد على عملية التحول الرقمي الحاصل في الاقتصاد الوطني.

ويهدف المعرض الذي تنظمه شبكة “أخطبوط” الوظيفية للسنة العاشرة على التوالي لتوفير منصة تفاعلية تربط الشركات والباحثين عن العمل بشكل مباشر من خلال عرض الوظائف الشاغرة. وتجسد رعاية “Orange” الأردن البلاتينية ومشاركتها الفاعلة في هذا المعرض سعيها للنهوض بواقع سوق العمل الأردني، وتمكين الطاقات الشابة الواعدة من إيجاد فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم، كما تأتي جهود الشركة ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تهدف لدعم شرائح المجتمع كافة نحو تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.