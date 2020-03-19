“Orange” تتبرع بـ100 ألف دولار لوزارة الصحة

عمان-الغد- أعلنت شركة Orange الأردن عن تبرعها بمبلغ 100 ألف دولار، في إطار مسؤليتها اتجاه المجتمع المحلي في مختلف الظروف، انطلاقًا من دورها كشركة وطنية، ومساهمة منها لدعم جهود وزارة الصحة للوقاية من انتشار وباء كورنا المستجد أعلنت

وقالت الشركة في بيان صحفي صادر عنها، إن التبرع سيتم تقديمه على قسمين، حيث ستقدم ٥٠ ألف دولار بشكل مباشر لوزارة الصحة، ومن ثم ستتبرع الشركة بنفس قيمة ما سيتبرع به أي من موظفيها ومشتركيها عن طريق محفظتها الإلكترونيةOrange Money، حتى يصبح مجموعه ٥٠ ألف دولار تقدم لوزارة الصحة.

وأضافت الشركة أن هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الأردن تحتاج لتكاتف الجميع للتمكن من اجتيازها والسيطرة على “كورونا” المستجد ومنع انتشاره، مشيرة إلى تبنيها للعديد من المبادرات لمساعدة الحكومة من جانب، ومشتركيها من جانب آخر لاجتياز هذا الظرف.

وكانت Orange الأردن قد أعلنت عن تسخير مواردها لخدمة الوطن والمواطن بعد إعلان الحكومة لحالة الطوارئ للتصدي لفيروس كورونا، حيث ضاعفت سعات الانترنت مجاناً لكافة الفنادق التي خصصتها الحكومة لغايات الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية، والمزودة بخدمة الانترنت (wi-fi) من قبلها.

واستباقاً لجملة التطورات الحاصلة في سرعة انتشار فايروس كورونا، بادرت الشركة بتوفير خدمة التصفح المجاني للطلاب وأولياء الأمورالمستفيدين من خدمات منصة التعلم الالكتروني (درسك) الخاصة بوزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي تمالاعلان عن إطلاقها مؤخراً لتفادي انقطاع الطلبة عن دراستهم خلال فترة وقف التدريس في المدارس كإجراء احترازي، لمنع انتشار فيروس كورونا، مع عدم الخصم من أرصدتهم أو حزم الإنترنت على خطوطهم الخلوية أو اشتراكات الإنترنت المنزليخلال تصفح المنصة.

ولضمان استمرار العملية التعليمية، رفعت الشركة سعات الإنترنت لعملائها من المدارس الخاصة، لتفادي الضغط على مواقعها ومنصاتها.

كما خصصت Orange الأردن حلول تسهل اتصال الأشخاص ذوي الإعاقة بالخط الساخن المجاني “111” للاستفسارات والأسئلة الطبية حول فيروس كورونا، بغض النظر عن شبكات اتصالهم،وذلكبالاتصال من خلال تطبيق IMO على الرقم 770011516 أو الرابط الإلكتروني المخصص المعلن عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر تقنية Sign Book، ليقوم المترجم بتلقي المكالمة ثم إيصال الطلب للخط الساخن الذي يقدّم من خلاله الأطباء من شركة الطبي بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المشورة والمعلومات اللازمة، أما إذا كان لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة، بمختلف أشكالها، طلب طارىء لا يخص الكورونا فيمكنهم الاتصال بالرقم نفسه ليتم وصلهم بالمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي سيقدّم لهم الدعم المناسب.