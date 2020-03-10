“Orange” تحصد أعلى شهادة دولية في خدمة المشتركين

عمان – حازت Orange الأردن مؤخراً على شهادة مؤسسةCustomer Operation Performance Center الدولية (COPC)، وهي الجهة المختصة الأولى عالمياً في ترخيص وتشغيل ومراقبة مستويات الأداء في مراكز خدمة الزبائن، بعد أن تمكنت الشركة من تغيير ثقافة خدمة عملائها، لتكون بذلك أولى الشركات التي طبّقت معايير هذه الشهادة العالمية في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن تيري ماريني إن هذا الاعتراف الدولي بجودة خدمات العملاء المقدمة من الشركة جاء نتيجة عمل ثلاث سنوات من التأهيل والتطوير للأدوات اللازمة وتعزيز كفاءة الموظفين لتقديم أفضل النصائح والإرشادات وكافة الخدمات التي يحتاجها مشتركونا، مشيراً إلى أن الحصول عليها جاء استناداً لإنجازات وابتكارات متخصصي خدمة المشتركين، حيث تمثل هذه الشهادة معياراً هاماً لتقييم البرامج والتقنيات المتقدمة والتي تحقق تطوراً ملموساً في مجال إدارة تجارب عملائنا ومستويات الكفاءة.

وأضاف أن هذه الشهادة المرموقة ليست فقط على مستوى قطاع الاتصالات بل على مستوى الشركات بشكل عام توجب على Orange الأردن المحافظة على هذا المستوى الرفيع، مؤكداً التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في السوق المحلية في هذا المجال، خاصةً وأن الشركة تعمل تحت مظلة مجموعة Orange العالمية التي تعدّ واحدة من أضخم شركات الاتصالات في العالم وتمتاز بتقديم خدمات فريدة لعملاءها في مناطق تواجدها.

وأكد ماريني على أن الشركة أخذت بعين الاعتبار تطور التكنولوجيا واستخداماتها إلى جانب تطور رغبات ومتطلبات المشتركين، الأمر الذي فرض عليها نوعية جديدة من الخدمة وطريقة تقديمها لمشتركيها، مشيراً إلى استمرارها بتطوير أدواتها لتتناسب مع التقدم الحاصل في القطاع وتزايد حجم الاعتماد على التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة.