“Orange” تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز “R4E”



عمان – حصلت Orange الأردن على شهادة الاعتراف بالتميز لفئة الأربع نجوم R4E، من مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، بصفته الممثل للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، والتي تعتبر من أرفع الشهادات كونها تعتمد نموذجا للتميز يتكون من معايير عالمية المستوى لتقييم الأداء المؤسسي.

وتُمنح هذه الشهادة للمؤسسات التي تظهر مستويات عالية من الأداء مقارنة بنموذج التميز للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وتقوم بمساعدة المؤسسات في تحسين أدائها من خلال نموذج التميز EFQM، وهو إطار إداري شامل تستخدمه أكثر من 30.000 مؤسسة في أوروبا. وبحصول Orange الأردن على هذه الشهادة أكدت مدى التزامها الداخلي بمعايير التميز العالمية، وأثبتت أنها تمتلك القدرة على قيادة عمليات التغيير والممارسات الإدارية الجيدة، واغتنام الفرص المتاحة، ومجابهة التحديات الماثلة أمامها، والتجاوب السريع معها بالكفاءة والفعالية المطلوبة، بهدف تقديم أفضل الخدمات للزبائن.

وتمّ تقييم Orange الأردن حسب نموذج التميز EFQM من قبل مجموعة من المقيّمين المتخصصين، والذين قاموا بإجراء مقابلات مع الشركة ومراجعة لوثائقها، بهدف توفير نظرة عامة شاملة حول مدى فاعلية تطوير أداء الشركة ونشرها لاستراتيجيتها، بما يتوافق مع احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة.

هذا وتمثّل هذه الشهادة دليلاً على تميز الشركة في نهج عملها وقدرتها على الابتكار والالتزام بتقديم أفضل الخدمات للزبائن، حيث تحصل الشركات الحاصلة عليها على مزايا تشمل: استخدام شعار EFQM في المستندات التجارية والترويجية للشركة، واستعراض اسم الشركة في قاعدة بيانات EFQM الموجودة على الموقع الإلكتروني الرسمي للشهادة، الذي يبلغ عدد زواره 150.000 زائر سنوياً، فضلاً عن إرسال نشرات الشركة الإخبارية إلى جميع أعضاء EFQM، ونشر اسمها في كتاب اعتراف EFQM الذي يتم إرساله إلى 500 مؤسسة وشركة سنوياً.