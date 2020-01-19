“Orange” تدعم الحملة الشتوية “بكرمك دفاهم 3”

عمان-قدمت Orange الأردن مؤخراً دعمها للحملة الشتوية “بكرمك دفاهم 3” التي أطلقتها اللجنة الاجتماعية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلة بإذاعة الأمن العام، وبدعم عدد من شركات القطاع الخاص، بهدف مساعدة المحتاجين في تحمل الأعباء المادية المرافقة لفصل الشتاء.

وتمثل دعم Orange الأردن للحملة بتزويد العائلات المحتاجة بالأغطية والكسوة الشتوية، ساعية من خلال هذه الحملة إلى تحفيز العمل المجتمعي الفاعل والملهم تأكيدا على أهميته في توطيد أواصر المحبّة والإخاء بين كافة شرائح المجتمع، وتشجيعاً لثقافة التطوّع، حيث شملت الحملة كلاً من محافظة الكرك، والطفيلة، والعقبة، ومعان، ومادبا، وجرش، وعجلون، وإربد، والقرى والألوية التابعة لهذه المحافظات.

ويأتي دعم Orange الأردن لهذه الحملة تجسيداً لدورها في مساعدة المجتمعات المحلية في مواجهة الأعباء الاقتصادية ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تسعى من خلالها لتقديم الدعم والمساندة بشتى الطرق الممكنة للأسر الأردنية، خاصةً وأن هذه الحملة موجهة للمناطق النائية وجيوب الفقر نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها سكانها لا سيما في أجواء الشتاء الباردة والصعبة.

يُذكر أن Orange الأردن تواصل جهودها لخدمة المجتمع وتمكين أبناء الوطن من خلال تطوير وبناء شراكات وبرامج التكافل الاجتماعي والتنمية التي تهدف للنهوض بالفرد والمجتمع والاقتصاد الأردني، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقها كشركة رائدة في تقديم خدمات اتصالات وإنترنت نوعية وكشريك المملكة الرقمي وتأكيداً على التزامها بتقريب الأردنيين من كلّ ما يهمهم ويفيدهم.