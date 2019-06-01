“Orange” تدعم مجموعة مبادرات خيرية في رمضان

عمان- الغد- قدمت “Orange” الأردن، خلال شهر رمضان المبارك، دعمها لمجموعة من المبادرات الخيرية، كما قامت بتنظيم عدد من المبادرات، وذلك في إطار نشاطها المميز والمعتاد خلال الشهر الفضيل في كل عام، والذي يجسد الدور الذي تلعبه اجتماعيا لتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي وإشاعة الخير بين المواطنين.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ”Orange” الأردن تيري ماريني، قائلا “إننا كشركة عالمية تعمل بروح محلية أخذت على عاتقها مسؤولية بث روح التعاون وتعزيز أواصر التراحم في المجتمع باختلاف أطيافه”، مشيرا الى أن الشركة قامت بتبني العديد من المبادرات وقدمت لهم الدعم المناسب بهدف مساعدتهم على تحقيق أهدافهم، كما قامت الشركة بتنظيم مبادرات خاصة بها.

وحول تلك المبادرات التي أطلقتها الشركة، بين ماريني أنه تم توفير إمكانية التبرع بنقاط “تكرم” الخاصة بمشتركيها لتفتح لهم باباً جديداً للخير، ومن جانب آخر تعزز علاقتها المميزة مع شركائها في مركز الحسين للسرطان والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية “جهد” وتكية أم علي.

هذا وأتاحت “Orange” الأردن لزبائنها فرصة التبرع بجزء من نقاطهم المكتسبة عبر برنامجها للمكافآت “تكرم”، لواحدة من الجمعيات الخيرية الآتية: مركز الحسين للسرطان، جهد أو تكية أم علي، وذلك من خلال الاتصال على #818*، أو عبر موقع نقاط “تكرم” الإلكتروني rewards.orange.jo/points.

وكانت “Orange” الأردن قد دعمت مبادرة “رقم الخير”، التي تطلقها مؤسسة الحسين للسرطان سنوياً لصالح مرضى السرطان الأقل حظاً ضمن حملة “زكاتكم حياتي”، وذلك من خلال مشاركة موظفي الشركة باستقبال مكالمات المواطنين المتعلقة بعملية التبرع للمرضى.

وفي إطار شراكتها المميزة مع تكية أم علي، دعمت الشركة العديد من حملات وبرامج التكية خلال الشهر الفضيل؛ حيث شارك الرئيس التنفيذي للشركة بسكب الطعام لضيوف “موائد الرحمن” في التكية، بمشاركة مجموعة من المديرين التنفيذيين ومتطوعي نادي موظفي الشركة “نما”.

وقامت الشركة، من خلال نادي “نما” التطوعي، بتوزيع الطرود الرمضانية على ما يقارب 200 أسرة محتاجة من الأسر العفيفة المكفولة من التكية، في منطقة لواء قصبة عمان، وذلك للمساهمة بتلبية الاحتياجات الملحة لهذه الأسر.

ورعت “Orange” الأردن، من خلال فريقها التطوعي “نما”، عدداً من حملات جمعية “مجددون” الخيرية، والتي تضمنت إقامة “خيمة الفرح” التي تستضيف أربعة آلاف طفل يتيم على مائدة الإفطار طوال الشهر الكريم من عمّان، الزرقاء، إربد، العقبة والرصيفة، بالإضافة إلى توزيع الطرود الغذائية على أربعة آلاف عائلة من مختلف محافظات المملكة، وتوزيع عبوات إفطار الصائم عند موعد الإفطار في مختلف شوارع العاصمة لتصل إلى ما يقارب 15,000 عبوة مع نهاية شهر رمضان المبارك.

وشاركت “Orange” الأردن في حفل الإفطار السنوي الذي يقيمه صندوق الزكاة للأيتام المنتفعين من الصندوق، ووزعت حقائب مدرسية على الأطفال خلال الإفطار.