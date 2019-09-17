“Orange” تدعم ورشة رسام الكاريكاتير العبداللات

عمان- استمراراً لجهودها في رعاية فئات المجتمع كافة، قدمت “Orange” الأردن، مؤخراً، دعمها لورشة عمل فنية أقامها رسام الكاريكاتير الأردني عمر عدنان العبداللات لمجموعة من طلبة مدرسة الرجاء لتعليم المعاقين سمعياً التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، وذلك ضمن الشراكة التي تجمع الشركة بالفنان العبداللات لتعزيز الحس الفني في المجتمع والاهتمام بتنمية الرسم الإبداعي.

وقالت “Orange” الأردن إن هذه الورشة جاءت لتطلق المهارات الكامنة لدى هؤلاء الطلبة وتعرفهم من خلالها على عالم الرسم، وتعطيهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم وأحلامهم عبر هذا الفن الجميل، في خطوة تقودهم للتعبير عن أنفسهم بشتى الطرق الممكنة، خصوصاً عبر الوسائل الإبداعية والريادية التي من شأنها أن تقودهم نحو أداء دور فاعل في المجتمع والانخراط فيه بثقة، هذا بالإضافة إلى تعزيز مهارات الرسم لديهم وتطوير ملكاتهم الفنية، وذلك في إطار حرصها على إشاعة مفاهيم وقيم فن الرسم ودوره في المجتمع كوسيلة للتعبير عن الذات والتواصل مع الآخرين. وتعد هذه الشراكة أحد الجهود التي تبذلها “Orange” الأردن فيما يتعلق بالتعاون مع شخصيات مجتمعية رائدة، تسهم كل منها في تطوير المهارات المتنوعة والحرص على المشاركة في الفعاليات التي تعود بالفائدة على المجتمع، وتعكس مفهوم الشركة للمسؤولية الاجتماعية التي تشكل بدورها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها، سعياً لتحقيق التنمية والتطور في كل المجالات التي تخدم المجتمع المحلي.