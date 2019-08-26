“Orange” تدعم ورشة عمل للرسام عمر العبداللات في “الحسين التقنية”

عمان- دعمت “Orange” الأردن ورشة العمل التي نظمها رسام الكريكاتير عمر عدنان العبداللات، مؤخراً، تحت عنوان “فن التواصل البصري”، وأقيمت في جامعة الحسين التقنية بمشاركة 30 طالباً من قسم الهندسة ومجموعة من الرياديين الشباب.

وتهدف الورشة إلى تعليم الشباب أساسيات فن الكاريكاتير والفكر الإبداعي في إطار تفاعلي ممتع، خاصة وأنها عرّفت المشاركين بأهمية الفن كأداة للتواصل وتأثيره الإيجابي على أسلوب حياتهم بشكل عام.

وقالت “Orange” الأردن إنها أقامت هذه الورشة انطلاقاً من إيمانها بأن تعلم فن الكاريكاتير هو أسلوب حضاري لنقل الثقافة واظهارها من خلال الفن، خاصة وأن الفن باختلافه لغة مفهومة لدى الجميع، لافتة إلى أن هذا الدعم لم يقتصر فقط على ورش الرسم الكاريكاتيري للأطفال، بل تجاوز ذلك ليشمل جميع الفئات العمرية ومنها فئة الشباب، خاصة أولئك المحبين لفن الرسم والمؤمنين بأهمية الثقافة ودورها في الارتقاء بالمجتمع.

وجاء تنظيم هذه الورشة الفنية بموجب اتفاقية التعاون الموقعة بين “Orange” الأردن والرسام العبداللات، الحائز على العديد من الجوائز العربية والعالمية وصاحب مشروع “القلم الحر”، كما تعد هذه الاتفاقية مجالا لإقامة ورش تدريبية في مجالات ريادة الأعمال ضمن برنامج “Orange” الموجّه لتسريع نمو الأعمال “BIG”، بالإضافة إلى إقامة الورش التدريبية في مجال الرسم للطلاب والشباب في مختلف محافظات المملكة.

يشار الى أن “Orange” الأردن مرتبطة بالعديد من الاتفاقيات والتفاهمات مع مختلف المؤسسات والشخصيات الأردنية، والتي تسعى من خلالها إلى إطلاق المبادرات والفعاليات التي من شأنها إحداث الفوارق الإيجابية في المجتمع، وتحفيز الشباب على إظهار مواهبهم المميزة، بما يسهم في خدمة مجتمعاتهم المحلية والارتقاء بها نحو الأفضل.