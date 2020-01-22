Orange ترعى حملة “دفء” لمساعدة الأسر المحتاجة



عمان- للعام الثامن على التوالي، رعت Orange الأردن حملة “دفء” التي أطلقتها مبادرة “مجددون” لتقديم المساعدات للعائلات المحتاجة في فصل الشتاء وذلك ضمن برنامج المبادرة الشمولي “نُسكِن”.

وأكدت Orange الأردن في بيان صحفي على أن دعم الشركة للحملة يحقق هدفين رئيسيين أولهما مساعدة العائلات المحتاجة وتزويدها بمستلزمات فصل الشتاء نظراً لأنها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني والعائلة الأردنية الكبيرة، والثاني تشجيع الشباب المتطوعين على المشاركة في هذه الحملة ليطّلعوا عن كثب على مفهوم العمل التطوعي والمساهمة المجتمعية الإيجابية ويستلهموا أسمى معاني التكاتف والدور الفاعل في مجتمعاتهم المحلية، فانخراطهم في هذه الأنشطة سيكون عوناً لهم في المستقبل، وخاصة في سوق العمل.

وتهدف الحملة التي أطلقتها جمعية “مجددون” الخيرية التنموية لإضفاء الدفء على الأسر العفيفة المستفيدة وبيوتهم في كافة محافظات المملكة عن طريق توزيع مستلزمات الشتاء، بما في ذلك وسائل التدفئة والحرامات والملابس والمواد الغذائية، وذلك بالتعاون مع العديد من المراكز والجمعيات الخيرية المنتشرة بالمحافظات لا سيما تلك المتخصصة في تقديم المساعدة والرعاية للأيتام وكبار السن.

وتسعى Orange الأردن إلى دعم المؤسسات المجتمعية المحلية، تماشيا مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تركّز من خلالها على دعم سائر شرائح المجتمع، وخاصة المحتاجين والأقل حظاً، كما تأخذ الشركة على عاتقها مسؤولية توطيد الأواصر المجتمعية والتعاون وحب الخير من خلال البرامج المتنوّعة التي تندرج تحت جهودها في الجانب الاجتماعي، وذلك كونها شركة محلية تعمل بروح عالمية.