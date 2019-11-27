Orange” ترعى مؤتمر “نساء على خطوط المواجهة”

عمان – أعلنت Orange الأردن أنها وللمرة الرابعة على التوالي راعي الاتصالات الرسمي لمؤتمر نساء على خطوط المواجهة الذي يعقد بنسخته الشرق أوسطية في الثالث من الشهر المقبل في عمّان، تحت رعاية رئيس الوزراء د. عمر الرزاز وبتنظيم من مؤسسة مي شدياق وبحضور ومشاركة نخبة من أبرز النساء المؤثرات في مجال الإعلام والسياسة والاقتصاد وريادة الأعمال على مستوى الإقليم والعالم. وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة، فإن رعاية Orange الأردن لهذا المؤتمر المهمّ تنسجم مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تكرّس جزءاً من جهودها لدعم المرأة وتعزيز مشاركتها في مجتمعها لتكون عنصراً فاعلاً ومنتجاً فيه، لافتةً إلى أن هذا التجمع النسوي يضم نخبة من السيدات اللاتي تمكنّ من تحقيق أهدافهن والوصول إلى ما يطمحن اليه في مجالات متعددة.

وأضافت بأن تمكين المرأة ودعمها أحد أبرز المحاور التي تركّز عليها الشركة ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، لا سيما من خلال مراكز المرأة الرقمية التي تزوّد السيدات بالمهارات اللازمة والحديثة للنجاح، وبالتالي تساهم في تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في المجتمع وخصوصاً في ظل المشاكل والتحدّيات التي تواجهها وفي مقدّمتها ثقافة المجتمع والصور النمطية ومشاكل المواصلات ورعاية الطفل وغيرها، وذلك إيماناً من Orange الأردن بأن دعم المرأة ينعكس بالمحصّلة على دعم الأسرة والمجتمع بأكمله. يشار إلى أن المؤتمر، الذي تنظّمه مؤسسة مي شدياق غير الربحية للبحث والتعليم في شؤون وسائل الإعلام والصحافة والديمقراطية، سيسلط الضوء على تجارب ملهمة لنساء قويات ومبدعات تركن بصمات واضحة في مجالات متنوّعة من خلال التركيز على المرأة في السياسة، والمخضرمات من الصحفيات والدبلوماسيات والناشطات في القضايا الاجتماعية والسياسية، فضلاً عن موضوعات أخرى تشمل محاربة زواج القاصرات، وأوجه الأعمال الجديدة المتمثّلة بالمؤثّرات والرياديات، وذلك بمشاركة شخصيات بارزة في مجالات السياسة، والاقتصاد، الإعلام والفن.

وسيتخلل المؤتمر مقابلات مع شخصيات مؤثّرة للاطلاع على تجاربهنّ في خدمة المجتمع والإنسانية، وذلك ضمن أهداف المؤتمر لتحفيز المرأة وتشجيعها على المساهمة في خلق مستقبل أفضل، والإعلاء من مساهمات المرأة في القيادة والتغيير في كافة المجالات وتعزيز روح التبادل والاستفادة من تجارب النساء الناجحات في الأردن والإقليم والعالم.