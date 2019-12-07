“Orange” ترعى مؤتمر “نساء على خطوط المواجهة”

عمان – قدّمت Orange الأردن رعاية الاتصالات الحصرية لمؤتمر نساء على خطوط المواجهة الذي نظّمته مؤسسة مي شدياق مؤخرا بنسخته الشرق أوسطية الرابعة في عمّان، والذي افتتحته نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، وشاركت فيه نخبة من النساء المؤثرات في مجالات الإعلام والسياسة والاقتصاد وريادة الأعمال في الإقليم والعالم، في مقدمتهن السيدة الأولى في جمهورية أفغانستان رولا غني.

وأكّد الرئيس التنفيذي لـOrange الأردن تيري ماريني أنّ الشركة تولي اهتماما خاصا بالمرأة ودعمها تعزيزا لدورها في المجتمع فهي تمثل نصفه، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات التي تبنتها الشركة والهادفة إلى تمكين المرأة وتسليحها بآليات التدريب والتأهيل في مجالات متعددة من خلال تسخير التكنولوجيا لمساعدتها في خوض غمار العمل المجتمعي ولأداء دورها كعنصر فاعل في عملية التنمية الاقتصادية في المملكة.

وأضاف أن رعاية Orange الأردن لهذا المؤتمر تترجم توجه الشركة لتشجيع عمل المرأة وإبراز النجاحات التي تمكنت من تحقيقها في القطاعات المختلفة، فهي عنصر أساسي في بناء مجتمعات تتسم بالرقي، لافتا إلى أن الشركة طبقت دعمها للسيدات داخلها، حيث تسلمن مناصب قيادية لما يتمتعن به من مهنية وقدرة على العمل والإنجاز، فهن يمثلن 25 % من القوى العاملة في Orange الأردن، كما أن الشركة تحرص على المساواة بينها وبين الرجل في المسؤوليات والحقوق، فالفرق في الراتب بين الجنسين فيها أقل من 4 %.