“Orange” ترعى ملتقى “نساء في التاريخ”

عمان – قدّمت Orange الأردن مؤخراً رعايتها لملتقى “نساء في التاريخ الأردن-كندا” الرابع الذي أقيم تحت رعاية السفارة الكندية في الأردن وبمشاركة العديد من السيدات من مختلف القطاعات، وذلك بهدف تسليط الضوء على دور المرأة الفاعل في دفع عجلة التنمية المستدامة والتقدّم في كافة أنشطة المجتمع وقطاعاته.

وتحت شعار “كوني مؤثرة”، عقد الملتقى بالشراكة مع Orange الأردن وكلية الخوارزمي، وبالتعاون مع مؤسسة نساء في التاريخ التي ترأسها المخرجة الأردنية غادة سابا، مستضيفا عددا من المتحدّثات من كلا البلدين من أجل إبراز صور من إنجازات المرأة في مجالات عدة على رأسها الإعلام والاقتصاد والسياسة، وخاصةً تلك التي تركت بصمة واضحة على تاريخ البلدين ومسيرتهما.

كما تم استعراض هذه الإنجازات ضمن حملة تم تنظيمها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك سعياً للاستفادة من التطورات الرقمية في سبيل نشر الوعي حول مساهمات المرأة التي تعدّ جزءا لا يتجزأ من الماضي والحاضر والمستقبل.

ومن الجدير بالذكر أن المخرجة غادة سابا استلهمت فكرة نساء في التاريخ من مبادرة مماثلة في كندا، حيث استحدثت نسخة خاصة بالأردن لتعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات والتواصل البنّاء واكتساب المعارف المتنوّعة ضمن الرؤية الشمولية لأهمية دور المرأة في صناعة المجتمع في أي مكان وزمان.

هذا وشملت رعاية Orange الأردن للفعالية توفير كافة الاتصالات الرقمية اللازمة، لضمان إنجاح هذا الملتقى وتحقيق الاستفادة القصوى منه لجميع الحاضرين، كما شاركت مديرة إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والاتصال المؤسسي لدى Orange الأردن، المهندسة رنا دبابنة في الملتقى نيابة عن الشركة.