“Orange” تزيد سعات الإنترنت لمشتركي خطوطها الخلوية كافة

عمان- منحت “Orange” الأردن مشتركيها في خدمات خطوط المكالمات الخلوية كافة من مختلف مناطق المملكة حزمة 5 جيجابايت إنترنت مجاناً صالحة لنهاية 14/4/2020 تماشياً مع قرارات الحكومة بتمديد قرار حظر التجول، وذلك في إطار حملة الشركة “خليك بالبيت، خليك بأمان، خليك متواصل” التي أطلقتها لمساندة الجهود الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي دعت من خلالها الجميع لالتزام منازلهم لتحقيق هذا الهدف.

كما منحت الشركة حزمة إنترنت 20 جيجابايت مجانية لمشتركيها في محافظة إربد صالحة كذلك لنهاية 14/4/2020، وذلك بعد زيادة الإجراءات الحكومية الاحترازية لهذه المنطقة، والتي سيرافقها حتماً استخدام أكبر للإنترنت.

وقالت “Orange” الأردن، في بيان صادر عنها، إنها واكبت الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في استخدام الإنترنت من مختلف التقنيات، خاصة من خلال الهاتف الخلوي، وذلك بتعزيز قدرة الشبكات وتغطيتها للتعامل مع تلك الزيادة وتفادي أي ضغط في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي دفعت الجميع إلى الاعتماد على الإنترنت لغايات العمل والدراسة وغير ذلك، مؤكدة أنها تراقب عن كثب احتياجات زبائنها لتضمن لهم تواصلاً آمناً وشبكات عالية الجودة.

وأشارت الشركة إلى أنها ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد قامت باتخاذ جملة من الإجراءات التي تسهل على الناس التزام بيوتهم واتباع الإرشادات الحكومية، ومنها تغيير اسم الشبكة من Orange Jo لBe Safe لتذكير الناس بضرورة البقاء في المنزل، انطلاقاً من واجبها المجتمعي في نشر الوعي ومساعدة الناس على اتباع الإجراءات الوقائية، إلى جانب إبقاء خطوط الهاتف واجبة السداد فعالة، وإتاحة تحميل تطبيق محفظتها الإلكترونية Orange Money لمستخدمي الهاتف الخلوي كافة على اختلاف شبكاتهم لتمكنهم من تسديد التزاماتهم المالية من خلالها.

وفي ظل الظروف السائدة، عززت الشركة جميع قنواتها الإلكترونية لتقدم ميزات إضافية تشجع الاعتماد على الوسائل الرقمية الآمنة بدون الحاجة لمغادرة المنازل، وفي مقدمتها حزم إنترنت مميزة متوفرة حصرياً عبر تطبيق My Orange تضم 10 جيجابايت مقابل 1 دينار، 40 جيجابايت مقابل 3 دنانير، وحزمة 100 جيجابايت مقابل 6 دنانير، فضلاً عن خيارات التحكم بحساباتهم واشتراكاتهم ومتابعتها، والاطلاع على أحدث العروض والخدمات من Orange، وذلك لتمكين مستخدميها من الاستفادة وتلبية متطلباتهم.

وإضافة إلى ذلك، فقد فعّلت الشركة منذ اليوم الأول لتطبيق الإجراءات الحكومية خططاً استراتيجية لضمان استمرارية الأعمال تضمنت تهيئة فرق فنية متخصصة تعمل على مدار الساعة لتوفير أفضل خدمات الاتصالات الممكنة وبجودة عالية.