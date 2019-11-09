Orange تطرح هاتفها الخلوي “سانزا” لأول مرة في المملكة

عمان- طرحت Orange الأردن مؤخرا هاتفها الخلوي سانزا لأول مرة في المملكة والمصمّم حصريا لمجموعة Orange العالمية، والذي يجمع أبرز ميزات الهواتف الخلوية الذكية والأداء العالي للهواتف التي يدوم شحنها لمدة طويلة وبسعر لا يتجاوز 26 دينارا أردنياً، وذلك تأكيداً على أهمية الشمولية الرقمية وإتاحة أجهزة وحلول الاتصالات المتنوّعة التي تناسب جميع المستخدمين ليبقوا على اتصال بكل ما يهمهم.

تشمل مزايا هاتف سانزا الخلوي الاتصال عبر بلوتوث أو واي فاي وشبكة 3G وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، واتساب ويوتيوب، ومساعد غوغل الصوتي لتجربة سهلة ومتكاملة، وقدرته على الحدّ من استهلاك الانترنت غير المرغوب به بفضل آلية عمله، ناهيك عن بطارية يدوم شحنها لخمسة أيام متتالية، وبالتالي تقدّم Orange الأردن هذا الجهاز ليضمن إمكانية الاتصال بكل ما يريده المستخدم، سواء كان المكالمات الخلوية، الإنترنت أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودون أن يتكلّف أي مبالغ كبيرة.

ويتوفّر هاتف سانزا في كافة معارض Orange الأردن المنتشرة في أنحاء المملكة والبالغ عددها 63 أو المتجر الإلكتروني الخاص بـالشركة، وذلك في سبيل وصل المستخدمين باحتياجاتهم واهتماماتهم المتنوّعة دون عناء في إطار استراتيجية الشركة التي تضع في مقدّمة أولوياتها تقديم تجربة فريدة ومتميزة في خدمة الزبائن.

يذكر أن Orange الأردن، باعتبارها مزود الاتصالات الرائد في المملكة وشريكها الرقمي، تسعى لردم الفجوة الرقمية والمضي قدماً نحو الشمولية الرقمية، وذلك بتوفيرها باقة متنوّعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات وتطلعات كافة شرائح المجتمع، وتطوير الحلول التي تمكّن الجميع من الاتصال بالعالم والاطلاع على كل ما يهمهم عبر التواصل المثمر مع الآخرين أو الاستخدامات المتعددة الأخرى لوسائل التواصل الحديثة، لا سيما وأنها باتت جزءاً من متطلبات الحياة اليومية.