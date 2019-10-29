“Orange” تطلق جولاتها التفاعلية في أنحاء المملكة

عمان – تجسيدا لعنوان حملتها «كل شبر في بلدنا مغطى»، نظّمت Orange الأردن مؤخراً جولات تفاعلية في العاصمة والمحافظات، حيث تضمنت زيارة كل من عمان والزرقاء والسلط وإربد، والأخرى للشباب في عدد من الجامعات منها الجامعة الأردنية، والهاشمية، واليرموك، والعلوم والتكنولوجيا، ومؤتة، والجامعة الألمانية الأردنية وكلية لومينوس الجامعية، وذلك بهدف التواصل مع كافة شرائح المجتمع حول خدماتها وشبكاتها وإطلاعهم على أحدث حلول الاتصالات التي تمّ التوصل إليها.

وتميّزت هذه الجولات التفاعلية بمرافقة موكب Orange الأردن الذي لقي استحساناً خلال مروره بالشوارع الرئيسية على مدار 5 أيام، فقد أتاح للمهتمين فرصة استكشاف مفهوم شمولية التغطية الرقمية الذي أخذته الشركة على عاتقها، والتعرّف عن كثب على خدماتها المتكاملة بما في ذلك شبكات الجيل الرابع المتقدم 4G+ التي تنفرد بتقديمها وشبكة الفايبر وخدمات الاتصال والإنترنت المتنوّعة، الأمر الذي شكّل قناة للتواصل المباشر بين الشركة والراغبين في معرفة المزيد عن مستوى خدمات الاتصالات في المملكة، خاصةَ وأنها تُعرف بكونها أقوى مزود للإنترنت للموبايل والبيت.

كما تخلل الجولة الوقوف على عدّة نقاط تجمّع رئيسية، حيث قام فريق Orange Dynamo بتوفير الدعم الفني، وعرض الخدمات المختلفة مع بيان ميزات كل منها ليختاروا ما يناسبهم، فضلاً عن تيسير عملية تفعيل هذه الخدمات، فالتسارع الرقمي بات حافزاً رئيسياً لدى الكثيرين للبحث عن أحدث طرق الاستفادة من خدمات الشركة فيما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع.

ومن جانب آخر تستكمل الشركة جولة الجامعات التي تزخر بمجموعة من الأنشطة الترفيهية مثل الألعاب والفعاليات وتوزيع العديد من الهدايا والجوائز، بالإضافة إلى مشاركة فريق Orange Dynamo الذي يجيب عن جميع استفسارات الطلبة سواء كانت حول خدمات الشركة وشبكاتها أو حول منصة YO للشباب بما في ذلك خطوط YO 8 و YO 10 المخصصة للفئة العمرية ما بين 18 و29 سنة، والمصممّة لتوفّر أحدث خدمات الاتصالات والإنترنت التي تناسبهم، لا سيما وأنهم يحتاجون إليها في الدراسة، والعمل، وتطوير الشخصية والتواصل مع كل ما يهمهم، وبالتالي توسيع آفاقهم والانفتاح على العالم.