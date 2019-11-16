“Orange” تطلق حملة “الهديّة”

عمان – أطلقت Orange الأردن حملة “الهدية” بالتزامن مع تدشينها من قِبل Orange العالمية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس التنفيذي للشركة تيري ماريني وعدد من المدراء التنفيذين يوم الخميس 14 تشرين ثاني الجاري.

وتهدف حملة “الهدية” لتوعية المستخدمين بالطرق المُثلى لاستخدام التقنيات الحديثة من الإنترنت والهواتف الخلوية بأسلوب بنّاء وآمن ومسؤول للحفاظ على جميع المستفيدين من هذه الخدمات بمختلف اهتماماتهم وأعمارهم، وذلك تجسيدا لشعارها “كلنا عنا قوة كبيرة، كلنا عنا مسؤولية كبيرة”.

وأكد ماريني على أن التقنيات الحديثة توفر العديد من الفرص لمستخدميها، وبالمقابل تحمّلهم مسؤولية الاستخدام الأفضل، مشيراً إلى أن الشركة وضمن مسؤولياتها لتوفير خدمات الإنترنت بمختلف تقنياتها وبمواصفات تضاهي المستويات العالمية، يرافقها رفع مستوى الوعي حول استخدام الإنترنت بالشكل الأمثل، خاصة للمستخدمين أقل من 18 عاما الذين هم بحاجة لمثل هذه الأدوات لتساعدهم على الإبداع والتطور دون أي آثار سلبية وبما يتناسب مع احتياجاتهم.

وقال ماريني إنّ الشركة وضمن توجه Orange العالمية تكرّس جهودها سواء عبر خدماتها أو مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية لتحقيق الشمول الرقمي في كافة أنحاء المملكة، وذلك في إطار حرصها على نشر الثقافة الرقمية لتمكين الجميع من استخدام الإنترنت بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم المحلية سواء في العالم الافتراضي أو على أرض الواقع، لا سيما وأن جزءاً كبيراً من التواصل والمعاملات الإنسانية بات يتم عبر هذه الوسائل الإلكترونية، مع ضمان درجة أمان عالية للمستفيدين.

ومن جهتها أكّدت المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن في Orange الأردن نائلة الداود، أنّ الحملة تأتي ضمن الخدمات المتكاملة التي تقدّمها الشركة، لافتةً إلى أن خدمة الإنترنت الآمن وخط الأطفال الآمن، وأشكال الحماية الرقمية للبيانات المختلفة تعكس هذا الجانب المسؤول.