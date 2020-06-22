“Orange” تطلق خدمة “المهارات الحياتية”

عمان- أطلقت “Orange” الأردن بالتعاون مع شركة BlackNGreen، مؤخراً، خدمة Life Coaching لتطوير المهارات الحياتية لمساعدة مشتركيها على التغلب على التحديات والمصاعب التي تواجههم وتمكينهم من تحقيق غاياتهم الشخصية أو المهنية، وذلك عبر إتاحتها فرصة الاستعانة بمدرّبي المهارات الحياتية المختصين والاستفادة من نصائحهم وإرشاداتهم.

وخصصت “Orange” الأردن الرقم (090090005) ليتمكن مشتركوها من الاتصال والاشتراك مقابل 9 قروش/اليوم للاستماع لنصائح حياتية من المدرّب أحمد الأعور المعروف في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط؛ حيث يقدم نصائحه في مواضيع التطور الذاتي، العلاقات الاجتماعية، التطور المهني والأبوة والأمومة، كما ستصل لمشتركي الخدمة رسائل تحفيزية بشكل يومي.

وإيماناً بأهمية التواصل البشري البنّاء وطلب المشورة من أصحاب الخبرة، لا تقتصر خدمات “Orange” الأردن في هذا الجانب على إمكانية الاستماع للمحتوى المتميز، بل يمكن لمشتركي Orange الاتصال على الرقم 090090006 للتحدث مباشرة مع مدرّب مهارات حياتية مرخص من مركز LCE للتحدث عن المشاكل وتلقي الإرشاد لكسر العوائق ومعرفة نقاط القوّة وسبل التقدّم بشكل مفصل، مع ضمان السرية والخصوصية.

وتسير “Orange” الأردن بهذه الخطوة ضمن التوجهات العالمية لتحسين جودة الحياة، لكي تتخطى خدمات الاتصالات وتشمل كل ما يهم المستخدمين ويكون عوناً لهم في حياتهم، وخاصة في ظل ازدياد متطلبات الحياة اليومية واتساع مجالات توظيف التكنولوجيا في خدمة العنصر الإنساني، الذي يشكل محور عمليات الشركة وخدماتها.