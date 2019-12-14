“Orange” تعزز استخدامات التكنولوجيا بتوفير “لغة الإشارة”

عمان- قدمت “Orange” الأردن خدمة لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال 11 معرضاً من معارضها المنتشرة في أنحاء المملكة، تحت مظلتها “قدراتنا مختلفة ولكنّ إمكانياتنا أكيدة”، وذلك عبر تقنية “Sign Book” التي تم تطويرها من قبل شركة ناشئة انضمت للموسم السادس من برنامج Orange الأردن الموجه لتسريع نمو أعمال الشركات الناشئة “BIG”.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”Orange” الأردن، تيري ماريني “إن الشركة، كونها مشغل اتصالات محليا رائدا في تقديم خدمات نوعية ذات قيمة اجتماعية مضافة، ضمنت توفير خدماتها للفئات المجتمعية كافة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلافها، في خطوة هدفها تعزيز دمجهم في مجتمعاتهم المحلية عبر تسخير التكنولوجيا لخدمتهم وتعزيز قدراتهم وتنمية مواهبهم، لا سيما وأن لديهم الطاقات التي تؤهلهم لخوض تجارب متعددة على رأسها الاندماج في سوق العمل المحلي”.

وأضاف “أن هذه الخدمة تعبر عن التزام الشركة بتحقيق الأفضل للمستخدمين مهما اختلفت احتياجاتهم وتطلعاتهم، ذلك أن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يعد جزءاً من مسؤوليتنا تجاه نسيج المجتمع المتنوع والغني كونهم عنصراً فاعلاً يتمتع بإمكانيات هائلة”. وتأتي هذه الخدمة في إطار شراكة استراتيجية تجمع “Orange” الأردن بـ”Sign Book”؛ الشركة الناشئة التي طورت خدمة تتيح خيارات لغة الإشارة والشرح الصوتي بطريقة ميسرة لدعم ذوي الإعاقة السمعية؛ حيث قامت “Orange” الأردن بتدريب موظفي معارضها على كيفية استخدام هذه الخدمة بشكل ميسر وتقديمها والتواصل مع المستفيدين منها بكل كفاءة.