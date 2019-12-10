“Orange” تعقد جلسة حوارية حول الملكية الفكرية



عمان- عقدت “Orange” الأردن، مؤخراً، في إطار الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في الأردن، جلسة حوارية مع مدير مكتب تتجير الملكية الفكرية في الجمعية العلمية الملكية (iPARK) الدكتور محمد الجعفري حول مواضيع الإبداع، الملكية الفكرية، التتجير والشعارات التجارية في مجمع الملك الحسين للأعمال، وذلك من خلال برنامجها الموجه لتسريع نمو الشركات والمشاريع الريادية الناشئة (BIG) وبالتعاون مع iPARK”‎”.

وشارك في الجلسة أصحاب شركات ناشئة أردنية تمتلك منتجات ذات علاقة بمجال الملكية الفكرية، وخاصة الشركات المنضمة لبرنامج BIG في مواسمه المختلفة، بالإضافة للشركات التي يحتضنها iPARK؛ حيث وجهوا أسئلتهم حول الملكية الفكرية والإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص، والتي تشكل محوراً رئيسياً للشركات الناشئة حول العالم؛ إذ إنهم يحتاجون للمعلومات الوافية التي تمكنهم من تفادي أي تعقيدات مترتبة على الإخلال بعمليات تسجيل وتتجير الملكية الفكرية، وذلك ضمن ما يقدمه برنامج الشركة من الدعم اللوجستي والإرشاد والمشورة في الجوانب التسويقية والمساعدة على وضع الاستراتيجيات.

وتعد هذه الجلسة إضافة قيّمة لجهود “Orange” الأردن في استضافة الخبراء والشركاء في مجالات عدة لإطلاع الرياديين الأردنيين على أبرز الجوانب التي يجب الالتفات إليها لإنجاح مشاريعهم وتطويرها بكفاءة وفاعلية، والإجابة عن استفساراتهم كافة في مرحلة تتطلب اهتماماً كبيراً، لا سيما وأن الشركة تأخذ على عاتقها تعزيز بيئة الريادة الأردنية بشكل عام وتطويرها من خلال الجلسات المجانية ودراسات الشركات الناشئة وفرص التشبيك.

يذكر أن “Orange” الأردن قدمت للعديد من الشركات الأردنية الناشئة فرصة إنجاح مشاريعها عبر برنامج BIG منذ إطلاقه في العام 2015؛ حيث دعمت نمو 37 مشروعاً على مدى مواسمه السبعة، ما يجسد أهم محاور استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على دعم الشباب بصفتهم عنصراً قادراً على إحداث التغييرات الإيجابية في المجتمع ودفعه نحو التطور، فضلاً عن تعزيز قطاع الريادة الذي يشكل فرصة ذهبية لمبدعي المملكة لتحويل مشاريعهم الواعدة إلى نجاحات ذات مردود مادي ومساهمة ملحوظة في تحقيق التنمية المستدامة.