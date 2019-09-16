“Orange” تعلن الفائزين في جائزة “مشاريع التنمية المجتمعية”

عمان – أعلنت Orange الأردن عن أسماء الفائزين بالنسخة المحلية الثالثة من جائزة مشاريع التنمية المحلية (OSVP 2019) والتاسعة عالميا من قبل مجموعة Orange، وذلك في حفل تكريمي أقيم بهذه المناسبة في مقر الإدارة العامة للشركة، حيث احتلت شركة خيوط المركز الأول، تلتها شركة درب في المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث شركة دراجتي.

وهنأ الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن تيري ماريني الفائزين بالمسابقة، مشيراً إلى أن عملية اختيار الفائزين بالمراكز الأولى أخذت بعين الاعتبار أهمية هذه الجائزة كونها تعد تقديرا من المجموعة لدور الرياديين، وحرصا منها على تعزيز روح التنافس فيما بينهم لتقديم أفكار قابلة للتنفيذ.

وشكر ماريني لجنة تحكيم الجائزة على جهودهم في تطبيق المعايير التي تم بناءً عليها اختيار الفائزين؛ إضافة إلى قيامهم بمتابعة المشاريع وتقديم المشورة المهنية وبحث أثرها الاجتماعي الإيجابي ومدى فاعليتها.

وتبنت Orange الأردن مسابقة (OSVP)، التي كانت المجموعة الأم قد أطلقتها منذ تسع سنوات في فرنسا، كجزء من مسؤولية الشركة الاجتماعية في تقديم الدعم للرياديين والشركات الناشئة بالمملكة، لتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين يساهمون في استخدام الحلول الرقمية المبتكرة في تطوير خدمات ومنتجات تلبّي احتياجات المجتمع المحلي في مجالات متنوعة كالصحة، الزراعة، التعليم، الطاقة، التجارة والصناعة.

وتقدم للجائزة هذا العام 70 مشروعا يمثلون جميع القطاعات السابقة الذكر، تأهل منها 13 مشروعا للعروض الأولية، ومن ثم سبعة مشاريع للمرحلة النهائية، ليستقر الأمر في العام 2019 على ثلاثة فائزين.

وكانت Orange الأردن قد حددت جوائز مالية للفائزين الثلاثة، مقدارها 4 آلاف دينار، و3 آلاف دينار وألفي دينار على التوالي، ومن المقرر أن يشارك الفائزون الثلاثة في النسخة الدولية من الجائزة، في محاولة منهم للفوز بأحد جوائزها البالغة 25 ألف يورو، 15 ألف يورو و10 آلاف يورو للمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى فرصة حضور الفعالية النهائية التي ستُعقد في تشرين الثاني في مدينة كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا.