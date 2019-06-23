“Orange” تفتتح “أكاديمية البرمجة” الخميس

عمان- أعلنت “Orange” الأردن، أنها ستفتتح رسمياً أكاديمية البرمجة التابعة لها الخميس، وهي أول أكاديمية من نوعها تفتتحها مجموعة “Orange” العالمية في الشرق الأوسط؛ حيث تم إنشاؤها بالتعاون مع مؤسسة “Simplon.co”، لتقديم دورات تدريبية مجانية في لغات البرمجة للشابات والشباب الأردنيين، لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل في قطاع التكنولوجيا، معززة بذلك مفهوم “التدريب من أجل التشغيل”.

وقالت الشركة، في بيان صحفي صادر عنها “إن “أكاديمية البرمجة” تُعد نموذجاً يجسد مبدأ “التدريب من أجل التوظيف” على أرض الواقع، خاصة أنه يحمل مضمونين رئيسيين للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، الذي تُعد Orange الأردن رائدة له؛ أولهما تغيير معايير التوظيف التي تعتمدها الشركات حالياً والقائمة على تكنولوجيا المعلومات، وثانيهما أن هذه الأكاديمية استبقت تطور معايير وشروط التوظيف لتقوم بتأهيل الطلبة وتدريبهم على أهم لغات البرمجة والأكثر طلباً في سوق العمل، ما يؤكد مبادراتها المهمة للتهيئة للتحول نحو اقتصاد المعرفة”.

وأضافت “Orange” الأردن أن افتتاح مقر الأكاديمية إنما هو تدشين لبداية الدراسة لأول دفعة من الطلبة المنضمين لها؛ حيث تم اختيار 50 طالبة وطالباً من بين 5 آلاف متقدم للانضمام إلى الأكاديمية تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 عاماً، وتم إخضاع الطلبات لمعايير محددة للقبول كالعمر والتفرغ والرغبة في التعلم والقدرة على الابتكار.

وبينت الشركة أن تأسيس أكاديمية البرمجة في الأردن جاء بعد نجاح أكاديمية مماثلة أطلقتها مجموعة “Orange” العالمية في السنغال تحت اسم أكاديمية سوناتل؛ حيث ستقدم “Orange” الأردن بالتعاون مع مؤسسة “Simplon.co” الدولية دورات تدريبية عالية المستوى على الصعيدين التقني والإداري وتنمية الشخصية للمنضمين إليها.

وتمتد فترة تدريب الخمسين طالبة وطالباً ستة أشهر، يتم خلالها تقديم دورات تدربية مجانية ومكثفة في لغات البرمجة للشباب الأردنيين، في خطوة تهدف فيها الشركة لتهيئتهم للدخول إلى سوق العمل، مسلحين بالعلم والتدريب المطلوبين في السوق المحلية والأسواق المجاورة.