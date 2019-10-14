“Orange” تفتتح معرضها الذكي الـ”12″ مقابل الجامعة الأردنية

عمان- افتتحت Orange الأردن معرض الشركة الذكي الجديد مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية (بانوراما مول)، ليصل بذلك عدد معارضها في المملكة إلى 63 معرضاً منها 12 معرضا ذكياً. وأكد الرئيس التنفيذي لــ Orange الأردن تيري ماريني حرص الشركة المستمر على تبني سياسة التطوير، وذلك من خلال افتتاح أكبر عدد من المعارض الذكية التي تمكّن مشتركي Orange الأردن من التمتع بالخدمات المتنوعة بشكل تفاعلي يواكب التغيرات الحاصلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام.

وقال إن الشركة عادة ما تتوجه إلى المناطق المميزة والحيوية، ونظراً لموقع الجامعة الأردنية الهامّ قررت إنشاء معرضها الذكي الجديد هناك، لافتاً إلى أن Orange الأردن ستقوم بافتتاح المزيد من المعارض الذكية في كافة أنحاء المملكة، لتقدّم بذلك تجربة خدمات فريدة من نوعها لمشتركيها، ضمن بيئة نموذجية تحتوي على الحلول الرقمية الحديثة، ما يعزز مكانتها كشريك رقمي للمملكة، والمضي قدماً في المسيرة التقنية والرقمية نحو المزيد من التنمية المستدامة. ويتوفر ضمن أروقة المعرض الجديد عدد من الخدمات التي يحتاجها المشترك منها على سبيل المثال الاشتراكات الشهرية، ودفع الفواتير والشحن، وأحدث الأجهزة الخلوية واللوحية المتنوعة واكسسواراتها، وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى أنه يضم أحدث عروض الشركة والجديد لديها سواءً عروض الانترنت أو الاتصالات، مرفقة بالدعم الفني المطلوب لضمان استخدامها لتحقيق متطلباتهم، وذلك بمساعدة موظفين أكفاء على أعلى قدر من التدريب يعملون على مدار 12 ساعة لمدة ستة أيام. يشار إلى أن معارض Orange الذكية اُنشئت بهدف تحقيق رؤية الشركة لكيفية الاهتمام بمشتركيها عبر توفير أفضل الخدمات لهم من خلال كادر مؤهل يعمل لراحتهم، وذلك في بيئة مريحة وعصرية تمكنهم من التمتع بالخدمات التي تلبي احتياجاتهم بفعالية وسهولة، والإجابة على استفساراتهم المختلفة وإبقائهم على إطلاع بما يخصّ خدمات الشركة وأحدث التطورات الرقمية.